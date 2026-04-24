Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με τον Ολυμπιακό, έχουμε μακρά ιστορία»
Ολυμπιακός Μάικ Τζέιμς Μονακό Euroleague

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με τον Ολυμπιακό, έχουμε μακρά ιστορία»

Όσα δήλωσε ο σταρ της Μονακό ενόψει της σειράς με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της Euroleague

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με τον Ολυμπιακό, έχουμε μακρά ιστορία»
Η Μονακό επικράτησε της Μπαρτσελόνα 79-70 στην τελευταία αναμέτρηση των play-in και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς που τον ολοκλήρωσε με double-double (13 πόντους και 10 ασίστ) ανέφερε πως η ομάδα του κατάφερε αυτό που ήθελε, να πάρει δηλαδή μία νίκη στις δύο ευκαιρίες που είχε απέναντι σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα.

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στους ερυθρόλευκους λέγοντας πως στης σύντομη πορεία του με τους Μονεγάσκους του έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και θα είναι έτοιμοι για αυτό.

Οι δηλώσεις του Μάικ Τζέιμς

«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο“.

Για τη συνέχεια με τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα τις έχουμε. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».
