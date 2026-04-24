Euroleague: Με Μονακό στα playoffs ο Ολυμπιακός

Οι Μονεγάσκοι μπήκαν στο ματς με ένταση και βρήκαν ρυθμό μέσα από την άμυνά τους. Ο Κλάιμπερν για τους Καταλανούς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο προηγούμενο παιχνίδι, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους για το 10-9, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά η Μονακό ανέβασε στροφές.Με τον Τζέιμς και τον Μπλοσογκέιμ να δίνουν τον τόνο, οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» ένα εντυπωσιακό 11-0 σερί και προηγήθηκαν με 21-9. Ο Πάντερ με τρίποντο έβαλε προσωρινό «φρένο» (21-12), όμως η εικόνα δεν άλλαξε. Η Μονακό κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο δεκάλεπτο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της μέσα από σκληρή άμυνα και αποτελεσματικότητα στο transition, την ώρα που η Μπαρτσελόνα έδειχνε να μπλοκάρει επιθετικά όταν δεν σκοράρει ο Κλάιμπερν. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Μονεγάσκους στο +12 (26-14).Στη δεύτερη περίοδο, ο Τάρπεϊ εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα, καθώς μέσα σε δύο λεπτά μέτρησε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του. Η Μονακό διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο (36-23), συνεχίζοντας να «χτίζει» τη διαφορά μέσα από την άμυνά της, την ώρα που η Μπαρτσελόνα δεν έβρισκε λύσεις. Οι προσπάθειες του Μπριθουέλα δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την εικόνα (38-26 στο 16'). Η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +17 μετά από καλάθι του Τζέιμς (47-30), με τη στατιστική να αποτυπώνει πλήρως την ανωτερότητα της Μονακό: 13 ασίστ για μόλις 2 λάθη, έναντι 8 ασίστ και 8 λαθών της Μπαρτσελόνα, ενώ οι πόντοι από λάθη αντιπάλου (17-3) και οι δεύτερες ευκαιρίες (6-4) ενίσχυαν την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας των γηπεδούχων.Μετά την ανάπαυλα, στο +18 ανέβηκε η Μονακό με τη βοήθεια των Τζέιμς και Στράζελ (53-35). Ο Βέσελι πήρε τη σκυτάλη για τους Καταλανούς που με 6 δικούς του πόντους μείωσε στους 11 (54-43). Μεγάλη προσπάθεια από τη Μπαρτσελόνα (μείωσε σε 54-43 στο 24.30'') που έκλεισε την άμυνα της και ακούμπησε τη μπάλα στο χαμηλό post όπου βρήκε λύσεις από Σενγκέλια και Βέσελι. Ο Πάντερ σκόραρε στον αιφνιδιασμό για να μειώσει στους 5 (58-53) δείχνοντας πως η Μπαρτσελόνα έχει τη δύναμη να επιστρέψει στο ματς.Ο Οκόμπο μαζί με τον Ντιάλο έδιναν λύσεις για να διατηρήσουν τη Μονακό σε απόσταση (68-59). Ο Τζέιμς 5 λεπτά πριν το φινάλε ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο για να ξαναδώσει στη διαφορά διψήφια επίπεδα (72-71). Ωστόσο, το σύνολο του Πασκουάλ έβρισε ανάσες με τους Κλάιμπερν και Μάρκος για να μειώσει στο 74-68.Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70