Ελληνογαλλικό deal 215 εκατ. για 7 αιολικά στην Αταλάντη: Η Akuo μπαίνει στο project των Jasper Energy και AirEnergy
Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Roland Lescure, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνογαλλικής συνεργασίας στην ενέργεια
Στο φιλόδοξο πρότζεκτ ανάπτυξης 7 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 166 MW στην Αταλάντη των Jasper Energy και AirEnergy εισέρχεται η γαλλική Akuo, σε μία συμφωνία συνολικού ύψους 215 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Φόρουμ που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των συζητήσεων στρατηγικής συνεργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τη σύμβαση υπέγραψαν, παρουσία των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Roland Lescure, ο Πρόεδρος της Jasper Energy Μάνθος Τζιαμούρτας και ο διευθύνων σύμβουλος της Akuo κ. Bruno Bensasson.
«Είμαστε χαρούμενοι εδώ με τους εταίρους μας για να υπογράψουμε αυτή τη συνεργασία», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Akuo, προσθέτοντας: «Χθες ο Ελληνας πρωθυπουργός είπε πως η ενέργεια αποτελεί το πρώτο ‘κουμπί αλλαγής’ για την Ευρώπη, και αυτό χτίζουμε. Είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε με τους Έλληνες εταίρους μας».
Απ’ την πλευρά του ο Πρόεδρος της Jasper Energy, εκπροσωπώντας και την AirEnergy, κ. Μάνθος Τζιαμούρτας ευχαρίστησε την Akuo για τη συνεργασία και την επένδυση. «Σκοπεύουμε να φτιάξουμε αυτά τα 7 αιολικά πάρκα με την τεχνογνωσία της εταιρείας απ’ τη Γαλλία και με Κεφάλαια. Το εκτιμούμε πολύ. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που οι ΑΠΕ αναδεικνύονται πρωταγωνιστές προσφέροντας σε χώρες όπως η δική μας τα μέγιστα», τόνισε ο κ. Τζιαμούρτας.
