Ρουμελιώτη για Κατσούλη: Όταν πήγα διακοπές με μία φίλη μου χωρίσαμε, μία φορά δεν σήκωσα το τηλέφωνο και προσπάθησε να έρθει
Η πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε την χειρότερη σκηνή ζηλοτυπίας που της έχει κάνει ο σύζυγός της - «Έχω ψάξει το κινητό του», δήλωσε επίσης
Διακοπές με μία φίλη της είχε πάει στο παρελθόν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και κατέληξε να χωρίζει με τον Σάκη Κατσούλη, λόγω ζήλιας. Όπως ανέφερε, μία φορά δεν του σήκωσε το τηλέφωνο και εκείνος παραλίγο να πάει στο νησί που βρισκόταν για να τη βρει πετώντας.
Το ζευγάρι έδωσε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου και μαζί μίλησαν για τις χειρότερες σκηνές ζηλοτυπίας που έχουν κάνει μεταξύ τους, αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για το παιδί που περιμένουν, ενώ αναφέρθηκαν στον γάμο τους.
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δήλωσε για την ημέρα που χώρισε με τον Σάκη Κατσούλη λόγω ζήλιας: «Η χειρότερη σκηνή ζηλοτυπίας που μου έχει κάνει ο Σάκης ήταν όταν πήγα διακοπές με μία φίλη μου μόνη μου. Χωρίσαμε. Δεν το περίμενα. Του είχα πει επειδή τότε ήταν φαντάρος "αν έχεις θέμα, δεν θα πάω". Μου λέει "όχι, πήγαινε, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη". Μία φορά δεν σήκωσα το τηλέφωνο και πήγε να έρθει στο νησί πετώντας».
Στη συνέχεια παραδέχτηκε πως εκείνη έχει ψάξει το κινητό του συζύγου της, παρόλα αυτά δεν το κάνει πλέον: «Το έχω ψάξει το κινητό του. Δεν βρήκα τίποτα. Μιλάμε όμως για πέντε χρόνια πριν. Πλέον δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να ψάξω», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για το παιδί που περιμένουν, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εξήγησε πως το ήθελαν και το προσπαθούσαν: «Το θέλαμε το παιδί. Έχουμε βρει όνομα αλλά δεν θα το αποκαλύψουμε τώρα. Έχουμε βρει και κουμπάρο. Σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον μήνα μου», ανέφερε και έπειτα τόνισε πως ο Σάκης Κατσούλης τη βοηθάει πολύ σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: «Ο Σάκης ειλικρινέστατα είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Με κρατάει πολύ ήρεμη. Ακόμα και τρέλα να πω δεν θα την πάρω στα σοβαρά».
Όπως ανέφερε η ίδια, είναι πολύ «εύκολη» εγκυμονούσα και μέχρι τώρα έχει πάρει περίπου 17 κιλά: «Έχω πάρει 17 κιλά περίπου», σημείωσε.
Όσον αφορά στον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και είχαν μόνο 80 καλεσμένους, οι δυο τους απάντησαν για τη δήλωση που είχε κάνει ο Τριαντάφυλλος πως ενώ παλιά είχαν πει ότι θα τους παντρέψει, τελικά δεν τον κάλεσαν καν: «Δεν ήταν καν στα πλάνα να το καλέσουμε. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα», ανέφερε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης συμπλήρωσε: «Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν εκείνος για εμάς, την επόμενη ημέρα του γάμου».
Κλείνοντας, αναφέρθηκαν και στο Survivor, το οποίο ο Σάκης Κατσούλης κέρδισε δύο φορές: «Δεν τσαντίστηκα καθόλου που κέρδισε τότε το Survivor, αν και είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αυτό που έχω πει στον Σάκη είναι ότι αν δεν ήμουν η σχέση του μέσα στο παιχνίδι, δεν θα ήθελα να τον βλέπω μπροστά μου. Μοίραζε εφιάλτες αυτό το παιδί, δεν ξέρω. Εκεί που ένιωθες δηλαδή ότι θα κερδίσεις, πάντα κάτι έκανε στο τέλος και κέρδιζε. Και μου έσπαγε τα νεύρα. Αλλά επειδή ήταν παικταράς και το άξιζε, με όλη τη σημασία της λέξης, τι να κάτσεις να στενοχωρηθείς;», είπε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
