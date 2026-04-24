Ομολόγησε τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο ο 20χρονος, πήρε προθεσμία για την Τρίτη - Τη Δευτέρα απολογούνται ο 18χρονος και οι δύο κοπέλες

Ο δικηγόρος του είπε πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου - Σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία - Ελεύθεροι έως την απολογία τους οι υπόλοιπο





Ο 20χρονος «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιταξής στο MEGA. «Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις θα όλα, όλα θα απαντηθούν», συμπλήρωσε.



Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τρεις κατηγορούμενοι Σε βάρος των δύο 20χρονων κοριτσιών και ενός 18χρονου ασκήθηκε



Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με τον δράστη και στο παρελθόν με το θύμα, είπε κλαίγοντας «ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».



Ο δικηγόρος των 20χρονων κοριτσιών, Νίκος Ιωάννου, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου και ανέφερε πως «η αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έλαβε χώρα από τις δύο εντολείς μου που έσπευσαν στη ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την αξιόποινη πράξη ενώ οι έρευνες ήταν πλήρως αποπροσανατολισμένες προς την κατεύθυνση του εργασιακού περιβάλλοντος του τραγικού αυτού πατρός. Η αλήθεια θα λάμψει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δόλος τη στιγμή που εσύ ο ίδιος υπερνικάς τους φόβους σου και καταγγέλλεις. Οι κοπέλες είναι σε άθλια κατάσταση, σε σοκ».





Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του φίλου του δράστη, Νίκος Λιμπάντσης δήλωσε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία υπόθαλψης εγκληματία διότι όλοι και οι τρεις παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ χωρίς να γίνει η παραμικρή κλήτευση. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν η πραγματικότητα η οποία και έλαμψε από την κατάθεση των τριών. Ο εντολέας μου ήταν ο πρώτος που πήγε στις Αρχές. Ήταν σε κατάσταση σοκ και κατάφερε να πάει αυτοβούλως την επόμενη μέρα και να πει όλη την αλήθεια».



Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.



Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (28/4) στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε από το Ναυτοδικείο ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο . Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.Ο 20χρονος «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιταξής στο MEGA. «Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις θα όλα, όλα θα απαντηθούν», συμπλήρωσε.Σε βάρος των δύο 20χρονων κοριτσιών και ενός 18χρονου ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία . Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο και η δίκη τους αναβλήθηκε για τη Δευτέρα ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους. Η υπεράσπιση τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις ενώ ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους.Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με τον δράστη και στο παρελθόν με το θύμα, είπε κλαίγοντας «ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».Ο δικηγόρος των 20χρονων κοριτσιών, Νίκος Ιωάννου, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου και ανέφερε πως «η αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έλαβε χώρα από τις δύο εντολείς μου που έσπευσαν στη ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την αξιόποινη πράξη ενώ οι έρευνες ήταν πλήρως αποπροσανατολισμένες προς την κατεύθυνση του εργασιακού περιβάλλοντος του τραγικού αυτού πατρός. Η αλήθεια θα λάμψει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δόλος τη στιγμή που εσύ ο ίδιος υπερνικάς τους φόβους σου και καταγγέλλεις. Οι κοπέλες είναι σε άθλια κατάσταση, σε σοκ».Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του φίλου του δράστη, Νίκος Λιμπάντσης δήλωσε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία υπόθαλψης εγκληματία διότι όλοι και οι τρεις παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ χωρίς να γίνει η παραμικρή κλήτευση. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν η πραγματικότητα η οποία και έλαμψε από την κατάθεση των τριών. Ο εντολέας μου ήταν ο πρώτος που πήγε στις Αρχές. Ήταν σε κατάσταση σοκ και κατάφερε να πάει αυτοβούλως την επόμενη μέρα και να πει όλη την αλήθεια».Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.



Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε σχέση για τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες η οποία λάμβανε μηνύματα από τον δράστη παρά το γεγονός ότι ήταν σε άλλη σχέση. Η κοπέλα, μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με το θύμα και στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον 20χρονο. Ο 27χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και τηλεφωνούσε στην κοπέλα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.



Σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νυν σύντροφος της κοπέλας και δράστης ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους. Οι δύο τους λογομάχησαν και τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου. Τότε ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του που βρισκόταν στο σημείο έφυγαν από εκεί, επέστρεψαν στο σπίτι, άλλαξαν ρούχα και πήραν άλλο αμάξι και πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δεν είπε εξαρχής ότι σκότωσε τον 27χρονο και όταν άρχισε να γίνεται γνωστό το φονικό, το παραδέχτηκε. Οι τέσσερις έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη.



Στην αστυνομία έσπευσε η σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος όπου είπε όσα έμαθε ότι έγιναν στο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Στη συνέχεια ο 18χρονος φίλος του δράστη πήγε στη ΓΑΔΑ ενώ τέλος και ο δράστης ομολόγησε στην ΕΛΑΣ το έγκλημα και αποκάλυψε που είχε κρύψει το μαχαίρι ενώ ζήτησε και συγγνώμη. Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για οπλοκατοχή, καθώς έφερε μαχαίρι τύπου πεταλούδα.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.



Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.