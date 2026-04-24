Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο από το Προεδρικό μέγαρο, λίγο πριν το δείπνο του Τασούλα σε Μακρόν - Μητσοτάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακόσμηση του τραπεζιού, με την ανθοσύνθεση να είναι σχεδιασμένη στα χρώματα της γαλλικής σημαίας

Προεδρικό Μέγαρο ενόψει του επίσημου δείπνου που θα παρατεθεί με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου



Αμέσως μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας με τον Γάλλο ομόλογό του, θα ακολουθήσει το δείπνο με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών προσκεκλημένων.



αφορά 112 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και προσωπικότητες ευρείας αποδοχής, που σχετίζονται με την ελληνογαλλική συνεργασία και τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.



Το μενού του δείπνου έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας, και περιλαμβάνει επιλογές με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές. Μεταξύ των πιάτων ξεχωρίζουν σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, καθώς και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακόσμηση του τραπεζιού, με την ανθοσύνθεση να είναι σχεδιασμένη στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, αποτυπώνοντας συμβολικά το πλαίσιο της επίσημης συνάντησης και της διπλωματικής συγκυρίας.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συνοδεύεται από την Κώστας Τασούλας θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, η οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και πάντα σε διακριτικό ύφος.



Ποιοι άλλοι θα δώσουν το παρών στο Προεδρικό Εκτός των ηγετών, στην Προεδρία έχουν προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οποίος θα εκπροσωπηθεί από την Ντόρα Μπακογιάννη καθώς ο ίδιος θα ταξιδεύει για τις ΗΠΑ, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.



Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στοενόψει του επίσημου δείπνου που θα παρατεθεί με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.Αμέσως μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας με τον Γάλλο ομόλογό του, θα ακολουθήσει το δείπνο με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών προσκεκλημένων.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσκλητήριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας , μεταξύ των οποίων πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και προσωπικότητες ευρείας αποδοχής, που σχετίζονται με την ελληνογαλλική συνεργασία και τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.Το μενού του δείπνου έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας,, και περιλαμβάνει επιλογές με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές. Μεταξύ των πιάτων ξεχωρίζουνΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η, με τηννα είναι σχεδιασμένη στα, αποτυπώνοντας συμβολικά το πλαίσιο της επίσημης συνάντησης και της διπλωματικής συγκυρίας.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συνοδεύεται από την Μαρέβα Μητσοτάκη η οποία παραμένει ακόμα στον Ευαγγελισμό , αν και σύντομα θα πάρει εξιτήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςθα συνοδεύεται από τη σύζυγό τουη οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και πάντα σε διακριτικό ύφος.Εκτός των ηγετών, στην Προεδρία έχουν προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οποίος θα εκπροσωπηθεί από την Ντόρα Μπακογιάννη καθώς ο ίδιος θα ταξιδεύει για τις ΗΠΑ, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.



Ο κ. Μακρόν φέρνει επίσης μαζί του και συγκεκριμένο αριθμό υπουργών, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.



Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ ακόμα δεν έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους η Νάνα Μούσχουρη και η ηθοποιός Αριάνα Λαμπέντ. Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.



Στο Προεδρικό αναμένεται να δώσουν το παρών επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα έχουν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, η γενική διευθύντρια L'Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).



Τον κ. Μακρόν συνοδεύουν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.



Τέλος, θέση στο τραπέζι θα έχουν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείο Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου με τον σύζυγό της Σπήλιο Μανιά κ.α.