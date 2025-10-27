Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από το ντεμπούτο του Μπενίτεθ - Οι σημειώσεις στο μπλοκάκι και η ψυχραιμία του στα γκολ - Βίντεο
Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από το ντεμπούτο του Μπενίτεθ - Οι σημειώσεις στο μπλοκάκι και η ψυχραιμία του στα γκολ - Βίντεο
Ο Ισπανός τεχνικός έκανε ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο των πρασίνων, αφού η ομάδα του επικράτησε άνετα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αστέρα (2-0) στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μπήκε με το... δεξί στην «εποχή Μπενίτεθ».
Περίπου ένα 24ωρο μετά το ματς, η πράσινη ΠΑΕ δημοσιοποίησε την παρακάμερα, από την οποία ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του πάγκου στα γκολ, ενώ όλα τα φώτα έπεσαν στον Ισπανό κόουτς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα έδινε οδηγίες στους παίκτες του, ενώ όταν καθόταν έπιανε το μπλοκάκι του για να γράψει σημειώσεις.
Στα γκολ του Παναθηναϊκού, ο Ισπανός ήταν ήρεμος και συνέχισε να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του.
Πριν το ματς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τον Ρουμάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της, Λουτσιάν Σανμαρτεάν, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2004, που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Περίπου ένα 24ωρο μετά το ματς, η πράσινη ΠΑΕ δημοσιοποίησε την παρακάμερα, από την οποία ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του πάγκου στα γκολ, ενώ όλα τα φώτα έπεσαν στον Ισπανό κόουτς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα έδινε οδηγίες στους παίκτες του, ενώ όταν καθόταν έπιανε το μπλοκάκι του για να γράψει σημειώσεις.
Στα γκολ του Παναθηναϊκού, ο Ισπανός ήταν ήρεμος και συνέχισε να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του.
Πριν το ματς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τον Ρουμάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της, Λουτσιάν Σανμαρτεάν, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2004, που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα