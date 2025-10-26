Ξεκίνησε η εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για τον Ισπανό - Βίντεο, φωτογραφίες
Ξεκίνησε η εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για τον Ισπανό - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο 65χρονος τεχνικός κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε επίσημα το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στον Παναθηναϊκό.
Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της νέας του ομάδας στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου και αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟ.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μαζί του το μπλοκάκι του για να σημειώνει ότι δεν του αρέσει ενώ δίνει οδηγίες είτε απευθείας στους παίκτες του είτε μέσω των συνεργατών του.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη χρονιά με τον Ρουί Βιτόρια, πέρασε στον Χρήστο Κόντη και συνεχίζει με τον Ράφα Μπενίτεθ, τον κορυφαίο βάσει τίτλων προπονητή που βλέπουμε στην Ελλάδα.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της νέας του ομάδας στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου και αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟ.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μαζί του το μπλοκάκι του για να σημειώνει ότι δεν του αρέσει ενώ δίνει οδηγίες είτε απευθείας στους παίκτες του είτε μέσω των συνεργατών του.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη χρονιά με τον Ρουί Βιτόρια, πέρασε στον Χρήστο Κόντη και συνεχίζει με τον Ράφα Μπενίτεθ, τον κορυφαίο βάσει τίτλων προπονητή που βλέπουμε στην Ελλάδα.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα