Μεντιλίμπαρ: «Χρειαζόμασταν τη νίκη για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του με την ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί (33’) και Ταρέμι (67’).
Μετά το τέλος της αναμέτρησης και σε δηλώσεις που έκανε, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στον Ταρέμι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:
Για την πρώτη νίκη σε ντέρμπι για τη φετινή σεζόν και τι αίσθηση του άφησε το παιχνίδι: «Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι, αλλά σαν ένα παιχνίδι που είναι σαν όλα τα άλλα.
Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε. Μας κάνει πολύ χαρούμενους το 2-0 και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια.
Χρειαζόμασταν να επιστρέψουμε στις νίκες μετά τις δύο σερί ήττες που κάναμε, για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας».
Για τον Ταρέμι: «Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα.
Δεν είναι ακόμα στο 100% του, δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας και δεν ήταν σε καλή φόρμα όταν ήρθε σε εμάς. Ελπίζουμε να βελτιώνεται όσο περνάει η σεζόν».
