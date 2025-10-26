Super League 1: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ και την άφησε στο -4 από την κορυφή με τον ίδιο να πλησιάζει τον ΠΑΟΚ στον ένα βαθμό, μετά και τη νίκη του Δικεφάλου επί του Βόλου