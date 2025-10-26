Super League 1: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ
Super League 1: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ και την άφησε στο -4 από την κορυφή με τον ίδιο να πλησιάζει τον ΠΑΟΚ στον ένα βαθμό, μετά και τη νίκη του Δικεφάλου επί του Βόλου
Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, 2-0 και παρέμεινε σε τροχιά πρώτης θέσης. Εκεί έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 τον Βόλο στην Τούμπα.
Πλέον ο Δικέφαλος είναι 20 βαθμούς, στο +1 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος με τη νίκη του πήγε στους 19 βαθμούς, αφήνοντας την ΑΕΚ στους 16 και στην τρίτη θέση της Super League 1.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, με 2-0 επί του Αστέρα ανέβηκε στην 6η θέση με 12 βαθμούς, ισόβαθμος με Άρη και Λεβαδειακό που ήρθαν ισόπαλοι με 1-1.
Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 20
2. Ολυμπιακός 19
3. ΑΕΚ 16
4. Άρης 12
5. Λεβαδειακός 12
6.Παναθηναϊκός 12
7. Βόλος 12
8. Ατρόμητος 9
9. Κηφισιά 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ Novibet 7
12. ΟΦΗ 6
13. Πανσερραϊκός 5
14. Αστέρας 3
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο
Ειδήσεις σήμερα:
Το κυνήγι του δολοφόνου: 6+1 εγκλήματα που βασάνισαν τους Πουαρό της ΕΛ.ΑΣ.
Με business και χορευτικές φιγούρες σφράγισε ο Τραμπ την ειρήνη μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης - Δείτε βίντεο
Διονύσης Σαββόπουλος 1944-2025: Οι μεγάλες στροφές του μεγάλου καλλιτέχνη που γέμισαν τις ζωές μας
