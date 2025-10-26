ΠΑΟΚ-Βόλος, Live ο αγώνας στην Τούμπα - Με πολλές αλλαγές ο Δικέφαλος

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ούτως ή άλλως δεν υπολόγιζε Πέλκα, Κεντζιόρα, Καμαρά που επέστρεψαν τραυματίες από τη Λιλ, αλλά αφήνει εκτός βασικής ενδεκάδας και τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Μπάμπα.\r\n#Starting11\u00A0Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στο ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας.\u00A0#PreGame\u00A0#PamePAOKARA\u00A0#PAOKVOL\u00A0#StoiximanSuperLeague\u00A0#slgr\u00A0#OurWay\u00A0#Varagons\u00A0pic.twitter.com/Rt9l7L9Iqy\r\n— PAOK FC (@PAOK_FC)\u00A0October 26, 2025\r\nΗ ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Χλερμανσον, Τριανταφύλλου, Σόρια, Φορτούνα, Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι,\u00A0Λάμπρου, Χάμουλιτς.