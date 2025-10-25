Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
La Liga: Ο Ογιαρθάμπαλ «ξεκόλλησε» τη Σοσιεδάδ, 2-1 τη Σεβίλλη - Δείτε τα γκολ
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ' τα δοκάρια της Σεβίλλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να την «γλιτώσει» απ' την 5η ήττα της στην φετινή La Liga
Η Σοσιεδάδ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) επικρατώντας της Σεβίλλης με 2-1 έπειτα από τεράστια «μάχη» στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων (19' πέναλτι, 36'), ενώ για τους Ανδαλουσιάνους ισοφάρισε προσωρινά ο Γκούντελι στο 30'. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ' τα δοκάρια της Σεβίλλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να «γλιτώσει» την ομάδα του απ' την 5η ήττα της στην φετινή La Liga.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)
Τζιρόνα-Οβιέδο 25/10
Εσπανιόλ-Ελτσε 25/10
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 25/10
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 25/10
Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10
Οσασούνα-Θέλτα 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13 -10αγ.
Αλαβές 12
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 -10αγ.
Βαλένθια 9
Λεβάντε 8
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6
