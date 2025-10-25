La Liga: Ο Ογιαρθάμπαλ «ξεκόλλησε» τη Σοσιεδάδ, 2-1 τη Σεβίλλη - Δείτε τα γκολ
Σεβίλλη La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ' τα δοκάρια της Σεβίλλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να την «γλιτώσει» απ' την 5η ήττα της στην φετινή La Liga

Η Σοσιεδάδ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) επικρατώντας της Σεβίλλης με 2-1 έπειτα από τεράστια «μάχη» στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων (19' πέναλτι, 36'), ενώ για τους Ανδαλουσιάνους ισοφάρισε προσωρινά ο Γκούντελι στο 30'. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ' τα δοκάρια της Σεβίλλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να «γλιτώσει» την ομάδα του απ' την 5η ήττα της στην φετινή La Liga.

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη: 2-1 (MD10, 24/10/2025)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)
Τζιρόνα-Οβιέδο 25/10
Εσπανιόλ-Ελτσε 25/10
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 25/10
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 25/10
Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10
Οσασούνα-Θέλτα 26/10
Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 26/10
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13 -10αγ.
Αλαβές 12
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 -10αγ.
Βαλένθια 9
Λεβάντε 8
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6


