Λιλ - ΠΑΟΚ: Κατάληψη στη γαλλική πόλη από 2.500 οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο
ΠΑΟΚ Λιλ οπαδοί

Λιλ - ΠΑΟΚ: Κατάληψη στη γαλλική πόλη από 2.500 οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Λιλ έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Λιλ - ΠΑΟΚ: Κατάληψη στη γαλλική πόλη από 2.500 οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο
Ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό ματς εκτός έδρας θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν κατακλύσει ήδη τη Λιλ ενόψει της σημερινής αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Το κέντρο της γαλλικής πόλης έχει αρχίσει να παίρνει ασπρόμαυρο χρώμα! Σε περίπου μια ώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που αναμένεται να είναι πάνω από 2.500, θα ξεκινήσουν με το μετρό να κατευθύνονται προς το στάδιο «Πιερ Μορουά».

Πηγή:www.gazzetta.gr

