Λιονέλ Μέσι: Υπέγραψε έως τον Δεκέμβριο του 2028 και θα παίζει έως τα 41 του στην Ίντερ Μαϊάμι
SPORTS
MLS Ίντερ Μαϊάιμι Λιονέλ Μέσι

Λιονέλ Μέσι: Υπέγραψε έως τον Δεκέμβριο του 2028 και θα παίζει έως τα 41 του στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου και θα κλείσει πενταετία στην ομάδα του MLS

Λιονέλ Μέσι: Υπέγραψε έως τον Δεκέμβριο του 2028 και θα παίζει έως τα 41 του στην Ίντερ Μαϊάμι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2028 θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι. 

Ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028 και θα κλείσει πενταετία στην ομάδα του MLS.

Ο Λιονέλ Μέσι μετακόμισε από το Παρίσι στο Μαϊάμι το 2023 και έχει ήδη 50 γκολ με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS. 

Με τον Μέσι οι ιδιοκτήτες της ομάδας της Φλόριντα θα εγκαινιάσουν και «Freedom Park», το νέο τους γήπεδο που θα είναι έτοιμο το 2026.

Ο 38χρονος Μέσι μόλις ολοκλήρωσε την τρίτη του σεζόν πετυχαίνοντας 29 γκολ, κερδίζοντας το πρώτο του Χρυσό Παπούτσι στο MLS. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ESPN FC (@espnfc)



Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα

Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας

Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης