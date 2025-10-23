Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Λιονέλ Μέσι: Υπέγραψε έως τον Δεκέμβριο του 2028 και θα παίζει έως τα 41 του στην Ίντερ Μαϊάμι
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου και θα κλείσει πενταετία στην ομάδα του MLS
Ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2028 θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι.
Ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028 και θα κλείσει πενταετία στην ομάδα του MLS.
Ο Λιονέλ Μέσι μετακόμισε από το Παρίσι στο Μαϊάμι το 2023 και έχει ήδη 50 γκολ με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS.
Με τον Μέσι οι ιδιοκτήτες της ομάδας της Φλόριντα θα εγκαινιάσουν και «Freedom Park», το νέο τους γήπεδο που θα είναι έτοιμο το 2026.
Ο 38χρονος Μέσι μόλις ολοκλήρωσε την τρίτη του σεζόν πετυχαίνοντας 29 γκολ, κερδίζοντας το πρώτο του Χρυσό Παπούτσι στο MLS.
