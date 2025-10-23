Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, στις 17.30 το απόγευμα το ματς!
Παναθηναϊκός Φέγενορντ Europa League

Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, στις 17.30 το απόγευμα το ματς!

Η UEFA αποφάσισε την αλλαγή της ώρας του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, στις 17.30 το απόγευμα το ματς!
Φέγενορντ και Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν από κοινού την απόφαση για αλλαγή ώρας του μεταξύ τους αγώνα για την 3η αγωνιστική του League Stage του Europa League.

Το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων ήταν προγραμματισμένο για τις 19:45, όμως τελικά θα διεξαχθεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος, μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών.

Ο λόγος που υπήρξε η εξέλιξη αυτή ήταν η μετεωρολογική πρόβλεψη που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) κι έπειτα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».

