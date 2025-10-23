Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, στις 17.30 το απόγευμα το ματς!
Η UEFA αποφάσισε την αλλαγή της ώρας του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Φέγενορντ και Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν από κοινού την απόφαση για αλλαγή ώρας του μεταξύ τους αγώνα για την 3η αγωνιστική του League Stage του Europa League.
Το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων ήταν προγραμματισμένο για τις 19:45, όμως τελικά θα διεξαχθεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος, μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών.
Ο λόγος που υπήρξε η εξέλιξη αυτή ήταν η μετεωρολογική πρόβλεψη που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) κι έπειτα.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».
