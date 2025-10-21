Απίστευτο φιάσκο για τη La Liga: Δεν θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι ο αγώνας Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα

Με επίσημη ανακοίνωση της La Liga ενημέρωσε ότι η εταιρία Relevent, η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα, αποφάσισε να ακυρώσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του ισπανικού πρωταθλήματος μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες