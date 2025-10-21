Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Απίστευτο φιάσκο για τη La Liga: Δεν θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι ο αγώνας Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
Απίστευτο φιάσκο για τη La Liga: Δεν θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι ο αγώνας Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
Με επίσημη ανακοίνωση της La Liga ενημέρωσε ότι η εταιρία Relevent, η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα, αποφάσισε να ακυρώσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του ισπανικού πρωταθλήματος μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες
Ο πολυδιαφημισμένος αγώνας Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί τελικά στο Θεράμικα (έδρα της Βιγιαρεάλ) και όχι στο μακρινό Μαϊάμι.
Η αναμέτρηση που θα ήταν ο πρώτος ιστορικά αγώνας του ισπανικού πρωταθλήματος που θα διεξαγόταν εκτός συνόρων, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, αλλά και από αρκετούς συλλόγους με πρώτη και καλύτερη τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία είχε κάνει σχετική καταγγελία στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας και την επανέλαβε σήμερα το πρωί.
Κι ενώ ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας δεν έδειχνε να ανησυχεί γι' αυτές τις κινήσεις, το σοκ ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την εταιρία Relevent η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση της αναμέτρησης στις ΗΠΑ.
Εδώ να σημειώσουμε ότι η Relevent Sports δεν είναι μια τυχαία εταιρία καθώς από τις αρχές του μήνα υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την UEFA αναλαμβάνοντας αυτή να διαπραγματευτεί τις νέες τηλεοπτικές συμφωνίες για τα Ευρωπαϊκά κύπελλα (βασικά για το Champions League) που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά. Κι είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν ήταν αντίθετος σε αυτήν την προοπτική δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κοινότητα είναι αυτή που κάνει το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Η απομάκρυνση αυτής της σύνδεσης κινδυνεύει να χάσει την ουσία του αθλήματος. Δεν είναι μόνο τα χρήματα ή το παγκόσμιο κοινό, είναι η διατήρηση της βαθιάς σύνδεσης των συλλόγων με τους φιλάθλους τους, τις πόλεις τους και τις παραδόσεις τους.»
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η απόφαση ήρθε στον απόηχο μιας έντονης διαμάχης ανάμεσα στους παίκτες και τη διοίκηση της LaLiga. Οι αρχηγοί των ομάδων ζητούσαν από τον Αύγουστο περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση, χωρίς να λάβουν απαντήσεις. Η απουσία του προέδρου της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, από τη συνάντηση με τους παίκτες την περασμένη εβδομάδα όξυνε περαιτέρω το κλίμα, οδηγώντας σε διαμαρτυρία 15 δευτερολέπτων στην έναρξη κάθε αγώνα, ενέργεια που η Λίγκα επέκρινε δημόσια.
Αυτή είναι η τέταρτη αποτυχημένη προσπάθεια της La Liga για διεξαγωγή ενός αγώνα της στις ΗΠΑ. Προηγούμενες προσπάθειες περιλάμβαναν τα ζευγάρια Τζιρόνα–Μπαρτσελόνα (2018-19), Βιγιαρεάλ–Ατλέτικο (2019-20) και Μπαρτσελόνα–Ατλέτικο την περσινή σεζόν. Το αν θα υπάρξει πέμπτη απόπειρα παραμένει άγνωστο.
Από την πλευρά της πάντως η διοργανώτρια στην ανακοίνωση της εξέφρασε τη λύπη της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αναφέροντας τα εξής:
«Η LaLiga ενημερώνει ότι, ύστερα από συζητήσεις με τον διοργανωτή του Επίσημου Αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι, αυτός ανακοίνωσε την απόφασή του να ακυρώσει το γεγονός λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία.
Η LaLiga εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι ένα έργο το οποίο αντιπροσώπευε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία για τη διεθνοποίηση του ισπανικού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να προχωρήσει. Η διεξαγωγή ενός επίσημου αγώνα εκτός συνόρων θα αποτελούσε καθοριστικό βήμα για την παγκόσμια ανάπτυξη της διοργάνωσης, ενισχύοντας την παρουσία των συλλόγων, τη θέση των παικτών και το εμπορικό αποτύπωμα του ισπανικού ποδοσφαίρου σε μια στρατηγική αγορά όπως αυτή των ΗΠΑ.
Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, όπου διοργανώσεις όπως η Premier League και το Champions League ενισχύουν συνεχώς την εμβέλειά τους, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Η αναμέτρηση που θα ήταν ο πρώτος ιστορικά αγώνας του ισπανικού πρωταθλήματος που θα διεξαγόταν εκτός συνόρων, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, αλλά και από αρκετούς συλλόγους με πρώτη και καλύτερη τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία είχε κάνει σχετική καταγγελία στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας και την επανέλαβε σήμερα το πρωί.
Κι ενώ ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας δεν έδειχνε να ανησυχεί γι' αυτές τις κινήσεις, το σοκ ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την εταιρία Relevent η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση της αναμέτρησης στις ΗΠΑ.
Εδώ να σημειώσουμε ότι η Relevent Sports δεν είναι μια τυχαία εταιρία καθώς από τις αρχές του μήνα υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την UEFA αναλαμβάνοντας αυτή να διαπραγματευτεί τις νέες τηλεοπτικές συμφωνίες για τα Ευρωπαϊκά κύπελλα (βασικά για το Champions League) που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά. Κι είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν ήταν αντίθετος σε αυτήν την προοπτική δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κοινότητα είναι αυτή που κάνει το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Η απομάκρυνση αυτής της σύνδεσης κινδυνεύει να χάσει την ουσία του αθλήματος. Δεν είναι μόνο τα χρήματα ή το παγκόσμιο κοινό, είναι η διατήρηση της βαθιάς σύνδεσης των συλλόγων με τους φιλάθλους τους, τις πόλεις τους και τις παραδόσεις τους.»
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η απόφαση ήρθε στον απόηχο μιας έντονης διαμάχης ανάμεσα στους παίκτες και τη διοίκηση της LaLiga. Οι αρχηγοί των ομάδων ζητούσαν από τον Αύγουστο περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση, χωρίς να λάβουν απαντήσεις. Η απουσία του προέδρου της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, από τη συνάντηση με τους παίκτες την περασμένη εβδομάδα όξυνε περαιτέρω το κλίμα, οδηγώντας σε διαμαρτυρία 15 δευτερολέπτων στην έναρξη κάθε αγώνα, ενέργεια που η Λίγκα επέκρινε δημόσια.
🚨 NOTA INFORMATIVA.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025
LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf
Αυτή είναι η τέταρτη αποτυχημένη προσπάθεια της La Liga για διεξαγωγή ενός αγώνα της στις ΗΠΑ. Προηγούμενες προσπάθειες περιλάμβαναν τα ζευγάρια Τζιρόνα–Μπαρτσελόνα (2018-19), Βιγιαρεάλ–Ατλέτικο (2019-20) και Μπαρτσελόνα–Ατλέτικο την περσινή σεζόν. Το αν θα υπάρξει πέμπτη απόπειρα παραμένει άγνωστο.
Από την πλευρά της πάντως η διοργανώτρια στην ανακοίνωση της εξέφρασε τη λύπη της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αναφέροντας τα εξής:
«Η LaLiga ενημερώνει ότι, ύστερα από συζητήσεις με τον διοργανωτή του Επίσημου Αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι, αυτός ανακοίνωσε την απόφασή του να ακυρώσει το γεγονός λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία.
Η LaLiga εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι ένα έργο το οποίο αντιπροσώπευε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία για τη διεθνοποίηση του ισπανικού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να προχωρήσει. Η διεξαγωγή ενός επίσημου αγώνα εκτός συνόρων θα αποτελούσε καθοριστικό βήμα για την παγκόσμια ανάπτυξη της διοργάνωσης, ενισχύοντας την παρουσία των συλλόγων, τη θέση των παικτών και το εμπορικό αποτύπωμα του ισπανικού ποδοσφαίρου σε μια στρατηγική αγορά όπως αυτή των ΗΠΑ.
Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, όπου διοργανώσεις όπως η Premier League και το Champions League ενισχύουν συνεχώς την εμβέλειά τους, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Η LaLiga ευχαριστεί τους συλλόγους για τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση μιας ανοιχτής, σύγχρονης και ανταγωνιστικής εικόνας του ισπανικού ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.»
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα