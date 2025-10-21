Ο Έρλινγκ Χάαλαντ προσέθεσε μία σπάνια πράσινη Lamporghini στη συλλογή του

Η συλλογή του μοιάζει με αυτές που έχουν τα πιτσιρίκια στα δωμάτια τους, με τη διαφορά ότι τα δικά του δεν είναι μινιατούρες, αλλά κανονικά αυτοκίνητα τα οποία τα έχει παρκαρισμένα στο γκαράζ της έπαυλης του στα περίχωρα του Μάντσεστερ.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ
διαθέτει έναν στόλο από πολυτελή αυτοκίνητα, στον οποίο προστέθηκε πρόσφατα άλλο καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μια συλλεκτική Lamborghini Huracán Sterrato
αξίας 290,000 ευρώ που σημαίνει ότι για να την αποκτήσει χρειάστηκε να ξοδέψει 3.5 μεροκάματα καθότι αμείβεται με 580.000 ευρώ την εβδομάδα από τη Μάντσεστερ Σίτι
.
Το νέο του απόκτημα έχει σχεδιαστεί για οδήγηση εκτός δρόμου, διαθέτει 5,2 λίτρων V10 κινητήρα που παράγει 602 ίππους, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 260 χλμ την ώρα, ενώ η εταιρία έχει φτιάξει μόνο 1.499 αυτοκίνητα από το συγκεκριμένο μοντέλο.
Ανάμεσα σε άλλα αυτοκίνητα υψηλής κλάσης που ανήκουν στον Χάαλαντ είναι η Aston Martin DBX 707 αξίας 400.000 ευρώ, η Rolls-Royce Cullinan αξίας 350.000 ευρώ, η Porsche
911 GT3 που είναι και το πιο... φτήνο αμάξι του καθώς η αξία του είναι στις 185.000 ευρώ.
Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής του είναι μια Bugatti
που κοστολογείται μόλις στα 4.6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εντοπιστεί να οδηγεί και μια Ferrari 812 Competizone Aperta αξίας 2.2 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, όσο συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα (φέτος μετρά ήδη 14 γκολ, 11 γκολ στην Premier League και 3 στο Champions League) δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνδυάζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις εντός γηπέδων με τις εντυπωσιακές επιδόσεις και πίσω από τιμόνι των super cars που διαθέτει.
Ειδήσεις σήμερα:
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Το βίντεο που σόκαρε για τη δολοφονία 12χρονης στη Γαλλία: Αλγερινή τη μαχαίρωσε 38 φορές, την έπνιξε, και πήγε σε καφέ με τη σορό της σε βαλίτσα