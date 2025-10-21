Allsvenskan: Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε το «θαύμα», πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά στην Ιστορία της - Δείτε βίντεο

Μετά τη λήξη, οι παίκτες φόρεσαν χρυσά καπέλα και τραγουδούσαν με τους φιλάθλους, ενώ ο Μπέργκστρεμ, στον τρίτο του κύκλο στην ομάδα, αστειεύτηκε για το γκολ του:«Ήταν μισό ψαλιδάκι – πιο πολύ... τακουνάκι», είπε γελώντας. «Είμαι εδώ οκτώ χρόνια συνολικά, έχω τους καλύτερούς μου φίλους σε αυτή την ομάδα. Όλα είναι υπέροχα και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».«Είναι πραγματικά λυτρωτικό να το ζούμε αυτό πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι κάτι μοναδικό», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Άντερς Τόρστενσον, στο σουηδικό ραδιόφωνο SR, προσθέτοντας χαμογελαστά πως «δεν έχω καμία πρόθεση να πάω νωρίς για ύπνο».Ιδρυμένη το 1939, η Μιέλμπι AIF, έχει ως σύνθημά της το «να κάνουμε το αδύνατο, δυνατό». Και το έκανε...