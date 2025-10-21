Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Allsvenskan: Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε το «θαύμα», πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά στην Ιστορία της - Δείτε βίντεο
Η μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη Σουηδία, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της, μετά τη νίκη με 2-0 μέσα στην έδρα της Γκέτεμποργκ. Ένα επίτευγμα που φαντάζει απίστευτο για τον μικρό σύλλογο από το ψαροχώρι του σουηδικού νότου, που μετράει λιγότερους από 1.500 κατοίκους.
Ο Γιάκομπ Μπέργκστρεμ άνοιξε το σκορ με ένα κοντινό «ψαλιδάκι» στο 21’.
Στο 28΄ ο Τομ Πέτερσον διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «κλειδώνοντας» μαθηματικά τον τίτλο, καθώς η Μιάλμπι ξέφυγε με 11 βαθμούς από τη δεύτερη Χάμαρμπι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος στη σουηδική Allsvenskan.
«Είναι κάτι που δεν πίστευα πως θα ζήσω ποτέ στη ζωή μου», είπε ο Μπέργκστρεμ. «Αυτή η ομάδα απέδειξε πως το συλλογικό πνεύμα μπορεί να σε πάει πολύ μακριά. Όλοι παλεύουν για τη Μιάλμπι και αυτό είναι φανταστικό».
Η ομάδα από τη χερσόνησο Λίστερλαντετ, με πληθυσμό μόλις 1.400 κατοίκους, έχει μετατραπεί σε σύμβολο για όλη την περιοχή του Σόλβεσμποργκ. Και πάνω από 1.500 οπαδοί ταξίδεψαν για να ζήσουν από κοντά τη μαγική στιγμή.
Παρά τον μικρό προϋπολογισμό της σε σχέση με ομάδες όπως η Μάλμε και η Χάμαρμπι, η Μιάλμπι στηρίχθηκε σε έξυπνο σκάουτινγκ και επιστημονική μεθοδολογία, χτίζοντας την πιο απίθανη πορεία τίτλου των τελευταίων ετών στη χώρα.
1-0 Mjällby AIF! Jacob Bergström med en konstspark på verkligt Jacob Bergström-manér 🟡⚫— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025
📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/Ph5RxCKcEO
2-0 Mjällby AIF! Tom Pettersson trycker in mål efter en hörna 🟡⚫— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025
📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/e17dlBSk0j
MJÄLLBY AIF ÄR SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL 2025! 🏆— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025
📲 Se Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/bTY2kzcJfP
Μετά τη λήξη, οι παίκτες φόρεσαν χρυσά καπέλα και τραγουδούσαν με τους φιλάθλους, ενώ ο Μπέργκστρεμ, στον τρίτο του κύκλο στην ομάδα, αστειεύτηκε για το γκολ του:
«Ήταν μισό ψαλιδάκι – πιο πολύ... τακουνάκι», είπε γελώντας. «Είμαι εδώ οκτώ χρόνια συνολικά, έχω τους καλύτερούς μου φίλους σε αυτή την ομάδα. Όλα είναι υπέροχα και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
«Είναι πραγματικά λυτρωτικό να το ζούμε αυτό πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι κάτι μοναδικό», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Άντερς Τόρστενσον, στο σουηδικό ραδιόφωνο SR, προσθέτοντας χαμογελαστά πως «δεν έχω καμία πρόθεση να πάω νωρίς για ύπνο».
Ιδρυμένη το 1939, η Μιέλμπι AIF, έχει ως σύνθημά της το «να κάνουμε το αδύνατο, δυνατό». Και το έκανε...
Guldtränaren Anders Torstensson och guldhjälten Jacob Bergström, med en kall i handen, gästar studion 💬 🏆 (Del 1 av 2)— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025
📲 Se höjdpunkter från Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/Ok7Y6IhxXU
MJÄLLBY AIF ÄR SVENSKA MÄSTARE! 🏆 pic.twitter.com/qbcLIrZiUt— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 20, 2025
