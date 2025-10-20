Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Σκληρή κριτική του Έμερσον Λεάο στον Νεϊμάρ: «Δεν αποτελεί παράδειγμα για κανέναν»
Ο πρώην προπονητής της Σελεσάο και βετεράνος τερματοφύλακας μίλησε με σκληρά λόγια για τον Νεϊμάρ
Ο πρώην προπονητής της Βραζιλίας και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970, Έμερσον Λεάο, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Νεϊμάρ, υποστηρίζοντας ότι το «10» της Σάντος «δεν είναι παράδειγμα για κανέναν» και δεν θα πρέπει να λογίζεται ως λύση για τη «Σελεσάο» ενόψει Μουντιάλ 2026, λόγω διαχρονικής αστάθειας και επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας σε τηλεοπτική συνέντευξη τόνισε πως «ο άνθρωπος εκτός γηπέδου και ο άνθρωπος εντός γηπέδου είναι αλληλένδετοι» και ότι ο Νεϊμάρ «έχει περάσει την ηλικία» να λύνει τα προβλήματα της εθνικής.
Στο επίκεντρο της κριτικής του Λεάο βρίσκονται η φυσική κατάσταση και η αγωνιστική συνέπεια του Βραζιλιάνου άσου. Όπως ανέφερε, ο Νεϊμάρ «γνωρίζει τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά δεν μπορεί να το εκτελέσει όπως παλιά», αποδίδοντας τις συχνές θλάσεις στη μειωμένη ετοιμότητα και στην απώλεια της εκρηκτικότητας που χαρακτήριζε το παιχνίδι του τα προηγούμενα χρόνια. Υπογράμμισε ότι «δεν είναι ο ίδιος αθλητής», επισημαίνοντας την έλλειψη συνεχούς ρυθμού προπονήσεων μετά τα τελευταία προβλήματα στον τετρακέφαλο.
Ο Λεάο αποκάλυψε πως στις απαρχές της καριέρας του Νεϊμάρ τού είχε δώσει προσωπική συμβουλή «να προσέχει τον εαυτό του» ενόψει Μουντιάλ, μια σύσταση που, όπως είπε, «δεν ακολούθησε». Εν τω μεταξύ, ο Νεϊμάρ, που επέστρεψε στη Σάντος τον Ιανουάριο, μετρά 21 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ τη φετινή σεζόν, με το συμβόλαιό του να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και χωρίς ακόμη να έχει ανοίξει συζήτηση για ανανέωση. Στόχος του παραμένει να επανέλθει με συνέπεια, ώστε να πείσει πως μπορεί να διεκδικήσει θέση για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.
Emerson Leão, ex-técnico da Seleção Brasileira, sobre Neymar: 'Não serve como exemplo pra ninguém'— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 17, 2025
"Tenho poucas palavras pro Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não vejo Neymar resolvendo… pic.twitter.com/mRXYX34KsV
