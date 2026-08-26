Καρέ-καρέ η εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο ντοκουμέντο

Άγνωστοι πέταξαν μέσα στο κατάστημα μολότοφ ενώ βρισκόντουσαν σε αυτό πελάτες και εργαζόμενοι - Μια εργαζόμενη υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο πόδι





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βόμβες μολότοφ. Αφού πλησιάζουν την είσοδο του καταστήματος, όπως φαίνεται και στα πλάνα από το βίντεο ντοκουμέντου του δελτίου ειδήσεων, πέταξαν τρεις αυτοσχέδιους



Στην προσπάθειά της, να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν, μια εργαζόμενη του καταστήματος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο πόδι. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, υποστήριξε στον Alpha, πως δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και πως δεν έχει πολύ καιρό που έχει ανοίξει το συγκεκριμένο κατάστημα ενώ φέρεται να σημείωσε πως δεν είχε διένεξη με κάποιον που να μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια πράξη.





Άμεση η επέμβαση των εργαζομένων για να κατασβεστεί η φωτιά Η ε





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Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.



Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.



Η άμεση αντίδρασή τους φαίνεται πως ήταν καθοριστική, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς όσο και οι ζημιές στο κατάστημα.



Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν σε καφετέρια στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα όταν άγνωστοι πέταξαν μέσα στο κατάστημα μολότοφ ενώ βρισκόντουσαν σε αυτό πελάτες και εργαζόμενοι.Από την εμπρηστική επίθεση τραυματίστηκε μια κοπέλα.Η επίθεση σημειώθηκε στη 01:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08). Δύο άγνωστοι πλησίασαν το κατάστημα κρατώντας ένα σακίδιο μέσα στο οποίο υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τρεις ή τέσσερις. Αφού πλησιάζουν την είσοδο του καταστήματος, όπως φαίνεται και στα πλάνα από το βίντεο ντοκουμέντου του δελτίου ειδήσεων, πέταξαν τρεις αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, τόσο στο εσωτερικό της καφετέριας όσο και στην πρόσοψη του μαγαζιού.Στην προσπάθειά της, να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν, μια εργαζόμενη του καταστήματος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο πόδι. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, υποστήριξε στον Alpha, πωςκαι πως δεν έχει πολύ καιρό που έχει ανοίξει το συγκεκριμένο κατάστημα ενώ φέρεται να σημείωσε πως δεν είχε διένεξη με κάποιον που να μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια πράξη.Η ε μπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα , με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι.Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος.και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.Η άμεση αντίδρασή τους φαίνεται πως ήταν καθοριστική,

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί σύμφωνα με το ertnews.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.



Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο των δραστών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.



Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.



Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας και το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία για το κίνητρο ή την προέλευση της επίθεσης.