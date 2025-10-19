Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος «Μίδας» του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς

Στα 37 του χρόνια ο Ντουράντ, λίγους μήνες μετά την άφιξη του στο Χιούστον, υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028 έναντι 90 εκατ. δολαρίων και πλέον είναι ο παίκτης που έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά από συμβόλαια στην ιστορία του NBA