Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος «Μίδας» του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς
SPORTS
NBA Κέβιν Ντουράντ Χιούστον Ρόκετς Φοίνιξ Σανς ΛεΜπρόν Τζέιμς Ίμε Ουντόκα

Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος «Μίδας» του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς

Στα 37 του χρόνια ο Ντουράντ, λίγους μήνες μετά την άφιξη του στο Χιούστον, υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028 έναντι 90 εκατ. δολαρίων και πλέον είναι ο παίκτης που έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά από συμβόλαια στην ιστορία του NBA

Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος «Μίδας» του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς
Τι και αν έκανε σκόντο 30 εκατομμύρια δολάρια; Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία εντός και εκτός παρκέ. Μετά το καλοκαιρινό σίριαλ για τη νέα ομάδα της καριέρας του, η ανταλλαγή που τον έφερε στο Χιούστον φαίνεται ότι ήταν επιλογή καριέρας καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι μέσα σε λίγους μήνες υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του και θα μείνει στο Τέξας τουλάχιστον μέχρι το 2028.



«Βλέπω τον εαυτό μου να υπογράφει επέκταση με το Χιούστον. Η πρόοδος της ομάδας είναι εντυπωσιακή με τον κόουτς Ουντόκα«, είχε πει στις 29 Σεπτεμβρίου στη media day των Ρόκετς και 20 ημέρες αργότερα φρόντισε να αποδείξει ότι εννοούσε στο 100% αυτά που έλεγε.

Ο 15 φορές All Star θα είναι 39 ετών στο τέλος του νέου του συμβολαίου, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Τέξας.Μάλιστα δέχθηκε να υπογράψει την επέκταση με 90 εκατ. δολάρια (45 τον χρόνο) και όχι με 120 που είχε το δικαίωμα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να κάνει χώρο στο sallary cap για να ενισχυθεί προκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο.

Όμως παρά την «έκπτωση» που έκανε στο νέο του συμβόλαιο, με τα χρήματα που θα προσθέσει στους λογαριασμούς του, ο Ντουράντ γράφει ιστορία καθώς το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει (μόνο από συμβόλαια) φτάνει τα 598.2 εκατομμύρια δολάρια! Έτσι αφήνει στη 2η θέση τον ΛεΜπρον Τζέιμς ο οποίος έχει εισπράξει 583.9 εκατομμύρια δολάρια και όλα δείχνουν ότι αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο NBA.



Έτοιμος να πρωταγωνιστήσει
Κλείσιμο
Ο Ντουράντ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τους Φoίνιξ Σανς, με τη  θητεία του εκεί να ολοκληρώνεται άδοξα, μετά από μια δύσκολη σεζόν με μόλις 36 νίκες και εκτός play-in, παρά το ακριβό ρόστερ.

Παρά τα προβλήματα, ο Ντουράντ είχε εντυπωσιακά νούμερα: 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο, με 52,7% στα σουτ και 43% στα τρίποντα. Ετοιμάζεται για τη 18η του σεζόν στο ΝΒΑ, όπου χρειάζεται 849 πόντους για να ξεπεράσει τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και να ανέβει στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Οι Ρόκετς, που πέρυσι σημείωσαν 52 νίκες και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, θεωρούνται πλέον διεκδικητές τίτλου στη Δύση.
«Ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο σταθερούς και αποτελεσματικούς σκόρερ στην ιστορία. Μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια, κάτι που μας έλειπε. Η παρουσία του ανεβάζει συνολικά την ομάδα», παραδέχθηκε ο προπονητής τους  Ίμε Ουντόκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε

Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα


Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης