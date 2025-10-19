Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Κέβιν Ντουράντ γίνεται ο σύγχρονος «Μίδας» του NBA με την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε με τους Ρόκετς
Στα 37 του χρόνια ο Ντουράντ, λίγους μήνες μετά την άφιξη του στο Χιούστον, υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028 έναντι 90 εκατ. δολαρίων και πλέον είναι ο παίκτης που έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά από συμβόλαια στην ιστορία του NBA
BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025
«Βλέπω τον εαυτό μου να υπογράφει επέκταση με το Χιούστον. Η πρόοδος της ομάδας είναι εντυπωσιακή με τον κόουτς Ουντόκα«, είχε πει στις 29 Σεπτεμβρίου στη media day των Ρόκετς και 20 ημέρες αργότερα φρόντισε να αποδείξει ότι εννοούσε στο 100% αυτά που έλεγε.
Ο 15 φορές All Star θα είναι 39 ετών στο τέλος του νέου του συμβολαίου, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Τέξας.Μάλιστα δέχθηκε να υπογράψει την επέκταση με 90 εκατ. δολάρια (45 τον χρόνο) και όχι με 120 που είχε το δικαίωμα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να κάνει χώρο στο sallary cap για να ενισχυθεί προκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο.
Όμως παρά την «έκπτωση» που έκανε στο νέο του συμβόλαιο, με τα χρήματα που θα προσθέσει στους λογαριασμούς του, ο Ντουράντ γράφει ιστορία καθώς το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει (μόνο από συμβόλαια) φτάνει τα 598.2 εκατομμύρια δολάρια! Έτσι αφήνει στη 2η θέση τον ΛεΜπρον Τζέιμς ο οποίος έχει εισπράξει 583.9 εκατομμύρια δολάρια και όλα δείχνουν ότι αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο NBA.
Highest career earnings in NBA history based on current and future salaries:— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 19, 2025
💰 KEVIN DURANT - $598.2 million
💰 LeBron James - $583.9 million
(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/UUqRpnqk0K
Έτοιμος να πρωταγωνιστήσει
Ο Ντουράντ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τους Φoίνιξ Σανς, με τη θητεία του εκεί να ολοκληρώνεται άδοξα, μετά από μια δύσκολη σεζόν με μόλις 36 νίκες και εκτός play-in, παρά το ακριβό ρόστερ.
Παρά τα προβλήματα, ο Ντουράντ είχε εντυπωσιακά νούμερα: 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο, με 52,7% στα σουτ και 43% στα τρίποντα. Ετοιμάζεται για τη 18η του σεζόν στο ΝΒΑ, όπου χρειάζεται 849 πόντους για να ξεπεράσει τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και να ανέβει στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.
Οι Ρόκετς, που πέρυσι σημείωσαν 52 νίκες και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, θεωρούνται πλέον διεκδικητές τίτλου στη Δύση.
«Ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο σταθερούς και αποτελεσματικούς σκόρερ στην ιστορία. Μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια, κάτι που μας έλειπε. Η παρουσία του ανεβάζει συνολικά την ομάδα», παραδέχθηκε ο προπονητής τους Ίμε Ουντόκα.
