Αταμάν: Καταπληκτικός ο Σλούκας - Περαστικά στον Παπαγιάννη, είναι παίκτης-σύμβολο για τον ΠΑΟ

έφυγε με το διπλό από την Πόλη κερδίζοντας 91-85 τηνκαι έφτασε στις 4 νίκες στη Euroleague.Μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Σλούκα και τον Όσμαν ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους Οσμάνι και Παπαγιάννη που τραυματίστηκαν.

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σλούκα. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απόψε και οργάνωσε τα πάντα, μοιράζοντας 12 ασίστ. Φυσικά και ο Τζέντι είχε βραδιά καριέρας. Επιθετικά ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για εμάς. Δεν χρησιμοποιήσαμε πολύ τον Ναν γιατί είχε τρία φάουλ στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος δεν τον χρειαστήκαμε μέχρι τα τελευταία 5-6′.

Σίγουρα η Εφές είχε πρόβλημα στο τέσσερα και στο πέντε μετά τον τραυματισμό του Παπαγιάννη και Οσμάνι. Ελπίζω να μην έχουν κάτι σοβαρό, αλλά από ότι είδα νομίζω πως ο τραυματισμός που Παπαγιάννη είναι σοβαρός. Του εύχομαι περαστικά. Είναι ένας πρώην παίκτης, ένας παίκτης σύμβολο για τον Παναθηναϊκό, οπότε ταραχτήκαμε πολύ για αυτό. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη με τον Οσμάνι.

Από εκεί και έπειτα το ματς έγινε λίγο περίεργο. Πέντε γκαρντ για εκείνους, πέντε γκαρντ για εμάς και οι δικοί μας περιφερειακοί έπαιξαν καλύτερα από εκείνους της Εφές σήμερα.

Μετά τον τραυματισμό του Παπαγιάννη, η Εφές έπαιξε με τον Σμιτς στο πέντε, αλλά εκείνος έχει πρόβλημα στην pick-n-roll άμυνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήσαμε πολύ σωστά τον Γιούρτσεβεν και τον Χολμς. Ο Σλούκας είναι πολύ έξυπνος για να δει τον παίκτη που ρολάρει ή τον παίκτη που είναι ελεύθερος για να σουτάρει. Παίξαμε έξυπνα, είχαμε καλή κυκλοφορία και στο τέλος είχαμε τον έλεγχο. Είναι μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο για κανέναν να κερδίσει την Εφές στο γήπεδό της».