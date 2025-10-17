Όσμαν: «Ήταν ένα ματς παράδειγμα για το πως πρέπει να παίζουμε»
Σε τρελά κέφια ο Τζέντι Όσμαν που έκανε ρεκόρ πόντων (29) κόντρα στην Εφές
Πέτυχε 29 πόντους κόντρα στην παλιά του ομάδα, έκανε ατομικό ρεκόρ στη Euroleague, και μοίρασε συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του για το παιχνίδι.
«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε. Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν.
Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη. Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα» είπε ο Τούρκος φόργουορντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr