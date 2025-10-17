Αμπέλ Φερέιρα: Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το διαζύγιο με τον Νούνο
SPORTS
Νότιγχαμ Φόρεστ Άμπελ Φερέιρα Νούνο Εσπίριτο Σάντο Παλμέιρας

Αμπέλ Φερέιρα: Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το διαζύγιο με τον Νούνο

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο στόχαστρο της ιστορικής ομάδας της Premier League αλλά προτίμησε να παραμείνει στη Βραζιλία

Αμπέλ Φερέιρα: Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το διαζύγιο με τον Νούνο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Από το 2020 που βρίσκεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παλμέιρας, ο Αμπέλ Φερέιρα διαπρέπει έχοντας κατακτήσει αυτή την πενταετία δέκα συνολικά τρόπαια!

Οι επιτυχίες του 46χρονου Πορτογάλου τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό κοινό για το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2019-2020), φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από σύλλογο της Premier League.

Ο λόγος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον Σεπτέμβριο, οι Reds τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προσλαμβάνοντας για διάδοχό του τον Άγγελο Ποστέκογλου.


Ωστόσο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ESPN, ο σύλλογος είχε χτυπήσει την πόρτα του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος με την σειρά του την απέρριψε. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η προσέγγιση έγινε λίγο αφότου απολύθηκε ο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Φερέιρα έδωσε προτεραιότητα στην Παλμέιρας με την οποία αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2027, συνεχίζοντας το... ταξίδι στις επιτυχίες.


Ειδήσεις σήμερα:

Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του

Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης