Αμπέλ Φερέιρα: Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το διαζύγιο με τον Νούνο
Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο στόχαστρο της ιστορικής ομάδας της Premier League αλλά προτίμησε να παραμείνει στη Βραζιλία
Από το 2020 που βρίσκεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παλμέιρας, ο Αμπέλ Φερέιρα διαπρέπει έχοντας κατακτήσει αυτή την πενταετία δέκα συνολικά τρόπαια!
Οι επιτυχίες του 46χρονου Πορτογάλου τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό κοινό για το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2019-2020), φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από σύλλογο της Premier League.
Ο λόγος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον Σεπτέμβριο, οι Reds τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προσλαμβάνοντας για διάδοχό του τον Άγγελο Ποστέκογλου.
Ωστόσο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ESPN, ο σύλλογος είχε χτυπήσει την πόρτα του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος με την σειρά του την απέρριψε. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η προσέγγιση έγινε λίγο αφότου απολύθηκε ο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Φερέιρα έδωσε προτεραιότητα στην Παλμέιρας με την οποία αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2027, συνεχίζοντας το... ταξίδι στις επιτυχίες.
