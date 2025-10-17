Αμπέλ Φερέιρα: Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το διαζύγιο με τον Νούνο

Από το 2020 που βρίσκεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παλμέιρας, ο Αμπέλ Φερέιρα διαπρέπει έχοντας κατακτήσει αυτή την πενταετία δέκα συνολικά τρόπαια!

Οι επιτυχίες του 46χρονου Πορτογάλου τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό κοινό για το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2019-2020), φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από σύλλογο της Premier League.

Ο λόγος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον Σεπτέμβριο, οι Reds τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προσλαμβάνοντας για διάδοχό του τον Άγγελο Ποστέκογλου.







🚨 ATENÇÃO! ⚠️



Abel Ferreira rejeitou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, em setembro, e optou por renovar com o Palmeiras.



🗞️ @ESPNBrasil pic.twitter.com/CstKlbxCIH — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 17, 2025

Ωστόσο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ESPN, ο σύλλογος είχε χτυπήσει την πόρτα του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος με την σειρά του την απέρριψε. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η προσέγγιση έγινε λίγο αφότου απολύθηκε ο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Φερέιρα έδωσε προτεραιότητα στην Παλμέιρας με την οποία αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2027, συνεχίζοντας το... ταξίδι στις επιτυχίες.





