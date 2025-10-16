Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο - Πέθανε ο πατέρας του
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο - Πέθανε ο πατέρας του
Το συγκινητικό αντίο του διεθνή παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού, της Ίντερ και της ΑΕΚ στον πατέρα του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Νικόλας Γεωργάτος, πατέρας του Γρηγόρη Γεωργάτου.
Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Ίντερ αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος που ανέβασε στα social media.
Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες — και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ», έγραψε ο Γεωργάτος.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Ίντερ αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος που ανέβασε στα social media.
«Πατέρα μου, έφυγες κι άφησες πίσω σου ένα κενό που δεν γεμίζει. Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει τιμιότητα και αγάπη.
Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, σε κάθε μου βήμα είσαι μαζί μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό σου και τις συμβουλές σου.
Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες — και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ», έγραψε ο Γεωργάτος.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα