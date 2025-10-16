Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο - Πέθανε ο πατέρας του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Νικόλας Γεωργάτος, πατέρας του Γρηγόρη Γεωργάτου. Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Ολυμπιακού , της ΑΕΚ και της Ίντερ αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος που ανέβασε στα social media.

«Πατέρα μου, έφυγες κι άφησες πίσω σου ένα κενό που δεν γεμίζει. Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει τιμιότητα και αγάπη.

Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, σε κάθε μου βήμα είσαι μαζί μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό σου και τις συμβουλές σου.

Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες — και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ», έγραψε ο Γεωργάτος.



