Χέταφε - Μπαρτσελόνα 0-2: «Διπλό» στο ρελαντί και αγκαλιά με τον τίτλο οι Μπλαουγκράνα, δείτε τα γκολ
Χέταφε - Μπαρτσελόνα 0-2: «Διπλό» στο ρελαντί και αγκαλιά με τον τίτλο οι Μπλαουγκράνα, δείτε τα γκολ
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Χετάφε στη Μαδρίτη και ξέφυγε στο +11 από την δεύτερη Ρεάλ με 5 παιχνίδια να απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος
Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης στη Σεβίλλη και με το εκτός έδρας 2-0 εις βάρος της Χετάφε, ξέφυγε στο +11 από τη Βασίλισσα και είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga.
Η κεφαλιά του Λεβαντόφσκι στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, με τον ρυθμό στη συνέχεια να είναι χαμηλός και τις αξιοσημείωτες ευκαιρίες ελάχιστες. Στο 36', οι Καταλανοί άγγιξαν το γκολ όμως το σουτ του Μπαρντάτζι πέρασε άουτ.
Τελικά στο 45' ο Λόπεθ άνοιξε το σκορ, με τον Κουμπαρσί να κλέβει στον χώρο του κέντρου, να δίνει στον Πέδρι και εκείνον να βγάζει την κάθετη στον Ισπανό φορ, που τελείωσε ιδανικά τη φάση.
Η Μπάρτσα έψαχνε το γκολ που θα της επέτρεπε να χαλαρώσει στο δεύτερο μέρος, με την κεφαλιά του Κουντέ στο 53' να περνάει άουτ, όπως και το σουτ του Λόπεθ στο 68'.
Ανάλογη κατάληξη είχε και το τετ α τετ του Όλμο στο 72', με τον Ράσφορντ εντέλει να τελειώνει το ματς μετά από ταχύτατη αντεπίθεση δύο λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Η κεφαλιά του Λεβαντόφσκι στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, με τον ρυθμό στη συνέχεια να είναι χαμηλός και τις αξιοσημείωτες ευκαιρίες ελάχιστες. Στο 36', οι Καταλανοί άγγιξαν το γκολ όμως το σουτ του Μπαρντάτζι πέρασε άουτ.
Τελικά στο 45' ο Λόπεθ άνοιξε το σκορ, με τον Κουμπαρσί να κλέβει στον χώρο του κέντρου, να δίνει στον Πέδρι και εκείνον να βγάζει την κάθετη στον Ισπανό φορ, που τελείωσε ιδανικά τη φάση.
Η Μπάρτσα έψαχνε το γκολ που θα της επέτρεπε να χαλαρώσει στο δεύτερο μέρος, με την κεφαλιά του Κουντέ στο 53' να περνάει άουτ, όπως και το σουτ του Λόπεθ στο 68'.
Ανάλογη κατάληξη είχε και το τετ α τετ του Όλμο στο 72', με τον Ράσφορντ εντέλει να τελειώνει το ματς μετά από ταχύτατη αντεπίθεση δύο λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
