Ο Όρμπαν παραδίδει την έδρα του στο κοινοβούλιο: Με χρειάζεται η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου
O Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε τις εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου, τερματίζοντας τη 16χρονη διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook. Πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος του συνέστησε να μείνει για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz και ότι είναι «έτοιμος γι αυτή την αποστολή» εάν λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.



Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές δεσμευόμενος για "αλλαγή καθεστώτος", κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία. «Ο "θαρραλέος" μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του... Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση», έγραψε ο νέος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η ουγγρική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να διεξαγάγει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, όταν θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές. Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ κέρδισε 141 έδρες, το Fidesz-KDNP του Όρμπαν έλαβε 52, και το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας κέρδισε 6, στην Εθνοσυνέλευση που αριθμεί 199 μέλη.
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Best of Network

Δείτε Επίσης