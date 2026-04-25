Ο Όρμπαν παραδίδει την έδρα του στο κοινοβούλιο: Με χρειάζεται η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος του συνέστησε να μείνει για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz και ότι είναι «έτοιμος γι αυτή την αποστολή» εάν λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Βίκτορ Όρμπαν Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές δεσμευόμενος για "αλλαγή καθεστώτος", κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία. «Ο "θαρραλέος" μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του... Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση», έγραψε ο νέος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook.Η ουγγρική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να διεξαγάγει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, όταν θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές. Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ κέρδισε 141 έδρες, το Fidesz-KDNP του Όρμπαν έλαβε 52, και το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας κέρδισε 6, στην Εθνοσυνέλευση που αριθμεί 199 μέλη.