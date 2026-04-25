Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
«Ο 13χρονος γιος μας θα μετατρέψει το σπίτι μας σε Γεντί Κουλέ», το μήνυμα μητέρας οπαδού του ΟΦΗ ενόψει του τελικού Κυπέλλου
Η μητέρα ενός νεαρού οπαδού των Κρητικών θέλησε να προετοιμάσει τους γείτονες για τη φασαρία που θα γίνει το βράδυ την ώρα του μεγάλου τελικού κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η ξεχωριστή αναφορά στον Ακύλα
Οι καρδιές των φίλων του ΟΦΗ χτυπάνε δυνατά για τον αποψινό μεγάλο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ στον Βόλο. Καθώς οι ώρες περνάνε, η αγωνία κορυφώνεται και κάθε οπαδός της κρητικής ομάδας περιμένει πώς και πώς να παρακολουθήσει τον αγώνα της χρονιάς και να δει την αγαπημένη του ομάδα να καταφέρνει το ακατόρθωτο και να σηκώνει το τρόπαιο ψηλά στον ουρανό.
Μία μητέρα ενός νεαρού οπαδού των Κρητικών θέλησε να προετοιμάσει και να ζητήσει κατανόηση από τους γείτονες για τη φασαρία που θα γίνει κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα σήμερα το βράδυ, καθώς όπως έγραψε στο σημείωμα, «ο 13χρονος γιος μας θα μετατρέψει το σπίτι μας σε Γεντί Κουλέ».
Ξεχωρίζει το υστερόγραφο με αναφορά στο τραγούδι του Ακύλα για τη φετινή Eurovision που έγραψε στο τέλος ζητώντας από την ομάδα να φέρει στην Κρήτη το Κύπελλο Ελλάδας: «ΟΦΗ ΦΕΡΤΟ».
Πηγή φωτογραφίας: cretalive.gr
