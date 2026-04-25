Νότια Κορέα όπως λέμε Νότια Αμερική: Εντυπωσιακή κερκίδα ομάδας σε στυλ «Μπομπονέρα», βίντεο
Νότια Κορέα Σουόν ομπρέλα Σημαίες

Οι οπαδοί της Σουόν Σάμσουνγκ εμφανίστηκαν στο γήπεδο με σημαίες και ομπρέλες δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα

Έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να θαυμάζουμε και να μιλάμε για την ατμόσφαιρα στην Νότια Αμερική, όμως οι οπαδοί της Σουόν Σάμσουνγκ της δεύτερης κατηγορίας της Νότιας Κορέας μας απέδειξαν ότι και εκείνοι δεν πάνε... πίσω. 

Οι οπαδοί της ομάδας εμφανίστηκαν με μπλε και κόκκινες ομπρέλες και σημαίες τραγουδώντας σε ρυθμό του γνωστού Λατινοαμερικάνου συνθήματος, «Muchachos». 

Η ομάδα ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1995, έχει κατακτήσει την K League τέσσερις φορές (1998, 1999, 2004 και 2008), καθώς και το Ασιατικό Πρωτάθλημα Συλλόγων δύο φορές, το 2000-01 και το 2001-02.


