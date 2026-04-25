Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Ο εκφωνητής της μπασκετικής ΑΕΚ Γιάννης Μπιλίρης και η σύζυγός του, Φωτεινή, μετά την εκκλησία έσπευσαν στη Sunel Arena
Τρομερό σκηνικό στη Sunel Arena στα Άνω Λιόσια.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League και φιλοξενεί δύο σπουδαίους καλεσμένους.
Τον Γιάννη και την Φωτεινή. Ο Γιάννης Μπιλίρης είναι ο εκφωνητής της μπασκετικής ΑΕΚ και πριν από λίγες ώρες παντρεύτηκε την αγαπημένη του Φωτεινή.
Οι νεόνυμφοι πριν πάνε τον μήνα του μέλιτος έφτασαν στo γήπεδο της ΑΕΚ με τα ρούχα του γάμου με τον γαμπρό μάλιστα να κάνει και σουτάκια!
Να ζήσετε παιδιά!
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League και φιλοξενεί δύο σπουδαίους καλεσμένους.
Τον Γιάννη και την Φωτεινή. Ο Γιάννης Μπιλίρης είναι ο εκφωνητής της μπασκετικής ΑΕΚ και πριν από λίγες ώρες παντρεύτηκε την αγαπημένη του Φωτεινή.
Οι νεόνυμφοι πριν πάνε τον μήνα του μέλιτος έφτασαν στo γήπεδο της ΑΕΚ με τα ρούχα του γάμου με τον γαμπρό μάλιστα να κάνει και σουτάκια!
Να ζήσετε παιδιά!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
