Μεγάλη ανυπομονησία για το Μουντιάλ 2026: Έχουν πουληθεί ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 έχουν πουληθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης προπώλησης VISA, ανακοίνωσε (16/10) η FIFA.



Οπαδοί από 212 χώρες και περιοχές αγόρασαν εισιτήρια κατά την περίοδο προπώλησης, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της.



Στη ζήτηση ηγήθηκε των κατοίκων των τριών χωρών υποδοχής - των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού - ακολουθούμενων από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Ισπανία, την Κολομβία, την Αργεντινή και τη Γαλλία.

«Τι συναρπαστικό ορόσημο στο δρόμο για το 2026», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.



«Σήμερα γιορτάζουμε την υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων μετά την προπώληση VISA, μια φανταστική απόδειξη ότι το πιο φιλόδοξο και χωρίς αποκλεισμούς Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA που έγινε ποτέ δημιουργεί τεράστιο παγκόσμιο ενθουσιασμό».

Συνολικά 28 ομάδες έχουν ήδη προκριθεί για το τουρνουά, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 έθνη και 104 αγώνες σε 16 πόλεις στις τρεις χώρες υποδοχής.

Η πρώτη φάση των δημόσιων πωλήσεων θα ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου, προσφέροντας μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων καθώς και πακέτα ειδικά για το στάδιο και την ομάδα, δήλωσε η FIFA.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί (11/6-19/7)σε εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το τουρνουά θα φιλοξενηθεί από τρία έθνη.





