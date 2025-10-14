Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Παναθηναϊκός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή ο Πελίστρι, αλλά δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη
Παναθηναϊκός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή ο Πελίστρι, αλλά δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη
Ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στο Κορωπί και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα
Ο Φακούντο Πελίστρι, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την υποτροπή που υπέστη στη γάμπα με τη θλάση β’ βαθμού στις υποχρεώσεις του με την εθνική Ουρουγουάης, έκανε άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή του στην προπόνηση της Τρίτης (14/10), καθώς βγήκε κανονικά στο γήπεδο για τρέξιμο κι ένα σετ ξεχωριστών ασκήσεων.
Πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό από πλευράς τρεξιμάτων κι εντάσεων και γι’ αυτό δεν θα παίξει ούτε στο κυριακάτικο (19/10, 19:30) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο «Βικελίδης» στην επανεκκίνηση της Super League, μετά το «διάλειμμα» για τις εθνικές ομάδες.
Ο στόχος είναι να «μπει» μέσα στις επόμενες ημέρες με την ομάδα κι από εκεί και πέρα θα «τρέξει» για να είναι διαθέσιμος στον αγώνα της 26ης Οκτωβρίου, με τον Αστέρα στη Λεωφόρο.
Από εκεί και πέρα, το απόγευμα της Τρίτης (14/10), ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στο Κορωπί και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, όπως και ο Φικάι. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.
