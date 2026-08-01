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Νέα διακοπή ηλεκτροδότησης στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια, ανησυχίες για την ασφάλεια της
Νέα διακοπή ηλεκτροδότησης στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια, ανησυχίες για την ασφάλεια της
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας πρόκειται για την 23η διακοπή ρεύματος στην πυρηνική εγκατάσταση που αναδεικνύει ζητήματα ασφαλείας
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία είχε διακοπή εξωτερικής ηλεκτροδότησης για 23η φορά, από την έναρξη του πολέμου.
Η αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης που διήρκησε περίπου δύο ώρες δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με την ΔΥΑΕ.
Η αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης που διήρκησε περίπου δύο ώρες δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με την ΔΥΑΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Υπηρεσίας στο Χ, το συμβάν αυτό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την ευθραυστότητα στην ασφάλεια της πυρηνικής εγκατάστασης στην περιοχή.
The Zaporizhzhya NPP today lost off-site power for the 23rd time during the military conflict, once again highlighting the fragile nuclear safety situation at the site, DG @rafaelmgrossi says.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 1, 2026
During the disconnection of the ZNPP’s last remaining power line - Ferosplavna-1 -… pic.twitter.com/2W3Ppjlyhg
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