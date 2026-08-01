Νέα διακοπή ηλεκτροδότησης στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια, ανησυχίες για την ασφάλεια της
ΚΟΣΜΟΣ
Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ζαπορίζια Διακοπή ρεύματος Ρωσία Ουκρανία

Νέα διακοπή ηλεκτροδότησης στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια, ανησυχίες για την ασφάλεια της

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας πρόκειται για την 23η διακοπή ρεύματος στην πυρηνική εγκατάσταση που αναδεικνύει ζητήματα ασφαλείας

Νέα διακοπή ηλεκτροδότησης στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια, ανησυχίες για την ασφάλεια της
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία είχε διακοπή εξωτερικής ηλεκτροδότησης για 23η φορά, από την έναρξη του πολέμου.

Η αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης που διήρκησε περίπου δύο ώρες δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με την ΔΥΑΕ.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Υπηρεσίας στο Χ, το συμβάν αυτό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την ευθραυστότητα στην ασφάλεια της πυρηνικής εγκατάστασης στην περιοχή.

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