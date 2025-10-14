Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Σκληρός με τον Παπαγιάννη ο Κουτλουάι: «Είναι σαν χαρτομάντηλο, δεν παίρνει ριμπάουντ, δεν το καταλαβαίνω» - Βίντεο
Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού άσκησε σκληρή κριτική στον Έλληνα σέντερ για το ξεκίνημά του με τη φανέλα της Εφές
Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έχει κάνει ιδανικό μήνα με την Αναντόλου Έφες, κάτι που σχολίασε και μάλιστα με πολύ σκληρά λόγια ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.
Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και θρύλος του τουρκικού μπάσκετ, στο πλαίσιο του podcast «Sokrates», μίλησε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, πολύ σκληρή γλώσσα αναφορικά με την απόδοση του διεθνούς σέντερ.
«Δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ... Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο...», ήταν τα λόγια του Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον Γιώργο Παπαγιάννη.
Anadolu Efes’te Papagiannis’in performansı:— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 13, 2025
İbrahim Kutluay: Papagiannis’i anlamıyorum ama ya. Kâğıt helva gibi ya. Ribaund almıyor.. 2 maçta blok yapacak, üçlük sokacak diye bekliyorsun..
(Socrates) pic.twitter.com/4dtqal9bea
