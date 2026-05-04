Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον 3ο τελικό της Volley League μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ποδόσφαιρο σε Αγγλία και Ιταλία
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει στις 19:00 ο αγώνας στο κλειστό του Μετς, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Novibet Volley League. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 στις νίκες, με την τρίτη «μονομαχία» να είναι προγραμματισμένη για σήμερα και ώρα 19:00 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Τσέλσι φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 17:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 22:00, η Έβερτον τίθεται αντιμέτωπη με τη Μάντσεστερ Σίτι, με την αναμέτρηση να είναι live στο Nova Sports Premier League.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών
- 17:00 Novasports Prime Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
- 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λάτσιο Serie Α
- 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership
- 21:30 Novasports Start Αλμερία – Μιράντες Β΄Ισπανίας
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φιορεντίνα SerieA
- 22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
- 22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
- 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες LigaPortugal
