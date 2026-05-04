Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία του μοντέλου στην Ελβετία: Ο σύζυγος κατακρεούγησε τη σορό, το «τελετουργικό» που έκανε
Νέα στοιχεία για το φονικό που σόκαρε την Ελβετία το 2022 - Η 38χρονη Κριστίνα Γιοκσίμοφ δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Κριστίνα Γιοκσίμοφ, πρώην φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Ελβετία από τον επιχειρηματία σύζυγό της, με τα στοιχεία της δικογραφίας που έρχονται στο φως να αποκαλύπτουν ένα φονικό ιδιαίτερης αγριότητας.
Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, έπειτα από έντονη διαμάχη του ζευγαριού για το διαζύγιο τους, την επιμέλεια των παιδιών, αλλά και οικονομικές διαφορές που είχαν.
Ο 41χρονος σύζυγός της, Μαρκ Ρίμπεν κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια του καβγά την άρπαξε από τον λαιμό και τη στραγγάλισε. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, φέρεται να χρησιμοποίησε αντικείμενο «τύπου κορδέλας» για να προκαλέσει ασφυξία.
Σύμφωνα με τα ίδια δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, φέρεται επίσης να προχώρησε σε εκτεταμένη καταστροφή τμημάτων της σορού, με διαδικασίες πολτοποίησης και χημικής διάλυσης.
Συγκεκριμένα οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι αφαιρέθηκε η μήτρα του θύματος, ενώ ο δράστης φέρεται να πολτοποίησε τμήματά της με τη χρήση μπλέντερ, πράξη που, σύμφωνα τους ιατροδικαστές περιγράφεται ως «εσκεμμένος ακρωτηριασμός ή τελετουργική ταπείνωση της σορού».
Τα λείψανα εντοπίστηκαν εντός της κατοικίας, ενώ την φρικιαστική ανακάλυψη του εγκλήματος έκανε ο πατέρας του άτυχου μοντέλου. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης εργαλεία και εξοπλισμός που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν μετά το έγκλημα.
Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο της Δικαιοσύνης, με τα νέα δεδομένα να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δίκης.
Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις μετά τη δολοφονίαΜετά τον φονικό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger και η Daily Mail, ο 43χρονος σήμερα κατηγορούμενος προχώρησε σε διαμελισμό της σορού χρησιμοποιώντας αιχμηρά εργαλεία, όπως μαχαίρι και εξοπλισμό κήπου, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το έγκλημα.
Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενουΟ κατηγορούμενος αρνείται την πρόθεση ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυρισμός που αμφισβητείται από τις αρχές, όπως επισημαίνει η Tages-Anzeiger. Παράλληλα, μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, κάνουν λόγο για μια σχέση με έντονες εντάσεις και υποτιμητική συμπεριφορά προς το θύμα.
