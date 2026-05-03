Νίκολιτς: «Κακώς υπήρχε ευφορία ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, έχουμε ακόμα τρία ματς»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά την «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη νίκη του ΠΑΟΚ και παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω για 75 λεπτά, έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Super League.
Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του ανέφερε πως υπήρχε μια ευφορία στην ομάδα μετά τα πρώτα ματς ενώ δεν έχει τελειώσει τίποτα στη μάχη για τον τίτλο, καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές ακόμα.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην Cosmote TV:
«Είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα, ο Παναθηναϊκός κλείστηκε πίσω και αμύνθηκε, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο, είχαμε ευκαιρίες, τα δοκάρια μας σταμάτησαν, δεν βρήκαμε το γκολ που ψάχναμε.
Ο Παναθηναϊκός στις αντεπιθέσεις ήταν επικίνδυνος, υπήρχε η ευφορία ότι το πρωτάθλημα θα τελείωνε λόγω της απόστασης, υπάρχουν ακόμα 3 αγωνιστικές πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν περηφάνεια, τους είχαμε νικήσει δυο φορές και πάλεψαν στον αγωνιστικό χώρο».
