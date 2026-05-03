Νίκολιτς: «Κακώς υπήρχε ευφορία ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, έχουμε ακόμα τρία ματς»
SPORTS
ΑΕΚ Παναθηναϊκός Μάρκο Νίκολιτς

Νίκολιτς: «Κακώς υπήρχε ευφορία ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, έχουμε ακόμα τρία ματς»

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά την «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Νίκολιτς: «Κακώς υπήρχε ευφορία ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, έχουμε ακόμα τρία ματς»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη νίκη του ΠΑΟΚ και παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω για 75 λεπτά, έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Super League.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του ανέφερε πως υπήρχε μια ευφορία στην ομάδα μετά τα πρώτα ματς ενώ δεν έχει τελειώσει τίποτα στη μάχη για τον τίτλο, καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές ακόμα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην Cosmote TV:

«Είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα, ο Παναθηναϊκός κλείστηκε πίσω και αμύνθηκε, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο, είχαμε ευκαιρίες, τα δοκάρια μας σταμάτησαν, δεν βρήκαμε το γκολ που ψάχναμε.

Ο Παναθηναϊκός στις αντεπιθέσεις ήταν επικίνδυνος, υπήρχε η ευφορία ότι το πρωτάθλημα θα τελείωνε λόγω της απόστασης, υπάρχουν ακόμα 3 αγωνιστικές πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν περηφάνεια, τους είχαμε νικήσει δυο φορές και πάλεψαν στον αγωνιστικό χώρο».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης