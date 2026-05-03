Μπενίτεθ: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες, αξίζαμε να κερδίσουμε ακόμα και με 10 παίκτες»
SPORTS
ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ Super League 1

Μπενίτεθ: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες, αξίζαμε να κερδίσουμε ακόμα και με 10 παίκτες»

Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά την «λευκή» ισοπαλία της ομάδας του με την ΑΕΚ

Μπενίτεθ: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες, αξίζαμε να κερδίσουμε ακόμα και με 10 παίκτες»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

«Είμαι ικανοποιημένος με όλους όσους ήταν στο γήπεδο. Παίζαμε με δέκα παίκτες από νωρίς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Προσπάθησαν πολύ οι παίκτες μας, τα έδωσαν όλα, αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, είχε και ο αντίπαλος, αλλά με δέκα παίκτες είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ παίζει για τον τίτλο».

Για όσα θέλει να δει στα επόμενα παιχνίδια και για την ψυχολογία: «Ελπίζουμε να δούμε την ίδια αφοσίωση, και με έντεκα παίκτες.

Η ομάδα έχει δουλέψει πολύ όλη τη σεζόν για να βρεθεί εδώ και πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχουν πετύχει αυτοί οι παίκτες με όλες τις δυσκολίες αυτή τη σεζόν.

Ελπίζουμε να πάρουμε ψυχολογία με όλη αυτή την αφοσίωση για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιχνίδια που απομένουν».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης