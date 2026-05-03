Μπενίτεθ: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες, αξίζαμε να κερδίσουμε ακόμα και με 10 παίκτες»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά την «λευκή» ισοπαλία της ομάδας του με την ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.
Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:
«Είμαι ικανοποιημένος με όλους όσους ήταν στο γήπεδο. Παίζαμε με δέκα παίκτες από νωρίς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
Προσπάθησαν πολύ οι παίκτες μας, τα έδωσαν όλα, αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, είχε και ο αντίπαλος, αλλά με δέκα παίκτες είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ παίζει για τον τίτλο».
Για όσα θέλει να δει στα επόμενα παιχνίδια και για την ψυχολογία: «Ελπίζουμε να δούμε την ίδια αφοσίωση, και με έντεκα παίκτες.
Η ομάδα έχει δουλέψει πολύ όλη τη σεζόν για να βρεθεί εδώ και πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχουν πετύχει αυτοί οι παίκτες με όλες τις δυσκολίες αυτή τη σεζόν.
Ελπίζουμε να πάρουμε ψυχολογία με όλη αυτή την αφοσίωση για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιχνίδια που απομένουν».
