Τα θρυλικά μοντέλα της Nissan επιστρέφουν

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Nissan, με κωδικό «Re:Nissan», που δίνει έμφαση στα μοντέλα που εκφράζουν την ψυχή, την ιστορία και το πάθος της εταιρείας, είναι πολύ πιθανό να δούμε και πάλι κοντά μας τα GT-R και Skyline.



Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιβάν Εσπινόζα, δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με την επιστροφή του GT-R, χαρακτηρίζοντας την απόφαση σχετικά εύκολη. Όπως δήλωσε, το GT-R δεν αποτελεί απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα ισχυρό σύμβολο για τη Nissan, εντός και εκτός εταιρείας. «Σίγουρα θα υπάρξει νέο GT-R», τόνισε, επιβεβαιώνοντας ότι ο θρυλικός «Godzilla» θα επιστρέψει.



Παρά τις πιέσεις για εξηλεκτρισμό, η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τη μορφή του νέου μοντέλου. Το ερώτημα αν θα είναι πλήρως ηλεκτρικό ή υβριδικό παραμένει αναπάντητο, αν και το πρωτότυποτου 2023 έδωσε μια ισχυρή ένδειξη για το μέλλον, με εντυπωσιακή σχεδίαση και απόδοση που άγγιζε τουςίππους.Παράλληλα, η Nissan έδωσε στη δημοσιότητα και τα πρώτα teasers για το νέο Skyline, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος που συνδέθηκε άρρηκτα με τις γενιές GTR από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές του 2000, όπως οικαι. Ωστόσο, η νέα γενιά φαίνεται πως θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θα ήθελαν οι πιο «ρομαντικοί» φίλοι της μάρκας.Σύμφωνα με τις πρώτες teaser εικόνες, το νέο Skyline θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως σεντάν και όχι ως κουπέ, ενώ μας αποκαλύπτουν γνώριμα στοιχεία, όπως τα χαρακτηριστικά στρογγυλά πίσω φωτιστικά σώματα, αλλά και μια πιο σύγχρονη, αιχμηρή σχεδίαση στο εμπρός μέρος, με λεπτά φωτιστικά σώματα και έντονες ακμές που παραπέμπουν στοΠαρά τις προσδοκίες για μια πιο «σκληροπυρηνική» εκδοχή, όλα δείχνουν ότι το νέο Skyline θα συνεχίσει ως ένα σπορ τετράθυρο μοντέλο, με έμφαση στην καθημερινή χρήση, ακολουθώντας τη λογική των τελευταίων γενεών όπως το, που ουσιαστικά ταυτίστηκε με τοΔεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε ξανά στενή τεχνολογική συγγένεια με τη Infiniti, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μείωσης κόστους και κοινών πλατφορμών.