Τα θρυλικά μοντέλα της Nissan επιστρέφουν
Η ιαπωνική μάρκα επιβεβαιώνει την επιστροφή δύο εκ των πιο εμβληματικών της μοντέλων.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Nissan, με κωδικό «Re:Nissan», που δίνει έμφαση στα μοντέλα που εκφράζουν την ψυχή, την ιστορία και το πάθος της εταιρείας, είναι πολύ πιθανό να δούμε και πάλι κοντά μας τα GT-R και Skyline.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιβάν Εσπινόζα, δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με την επιστροφή του GT-R, χαρακτηρίζοντας την απόφαση σχετικά εύκολη. Όπως δήλωσε, το GT-R δεν αποτελεί απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα ισχυρό σύμβολο για τη Nissan, εντός και εκτός εταιρείας. «Σίγουρα θα υπάρξει νέο GT-R», τόνισε, επιβεβαιώνοντας ότι ο θρυλικός «Godzilla» θα επιστρέψει.
Παρά τις πιέσεις για εξηλεκτρισμό, η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τη μορφή του νέου μοντέλου. Το ερώτημα αν θα είναι πλήρως ηλεκτρικό ή υβριδικό παραμένει αναπάντητο, αν και το πρωτότυπο Nissan Hyper Force του 2023 έδωσε μια ισχυρή ένδειξη για το μέλλον, με εντυπωσιακή σχεδίαση και απόδοση που άγγιζε τους 1.341 ίππους.
Παράλληλα, η Nissan έδωσε στη δημοσιότητα και τα πρώτα teasers για το νέο Skyline, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος που συνδέθηκε άρρηκτα με τις γενιές GT-R από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές του 2000, όπως οι R32, R33 και Nissan Skyline GT-R R34. Ωστόσο, η νέα γενιά φαίνεται πως θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θα ήθελαν οι πιο «ρομαντικοί» φίλοι της μάρκας.
Σύμφωνα με τις πρώτες teaser εικόνες, το νέο Skyline θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως σεντάν και όχι ως κουπέ, ενώ μας αποκαλύπτουν γνώριμα στοιχεία, όπως τα χαρακτηριστικά στρογγυλά πίσω φωτιστικά σώματα, αλλά και μια πιο σύγχρονη, αιχμηρή σχεδίαση στο εμπρός μέρος, με λεπτά φωτιστικά σώματα και έντονες ακμές που παραπέμπουν στο Nissan Z.
Παρά τις προσδοκίες για μια πιο «σκληροπυρηνική» εκδοχή, όλα δείχνουν ότι το νέο Skyline θα συνεχίσει ως ένα σπορ τετράθυρο μοντέλο, με έμφαση στην καθημερινή χρήση, ακολουθώντας τη λογική των τελευταίων γενεών όπως το Skyline V37, που ουσιαστικά ταυτίστηκε με το Infiniti Q50. Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε ξανά στενή τεχνολογική συγγένεια με τη Infiniti, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μείωσης κόστους και κοινών πλατφορμών.
Την ίδια ώρα, η Nissan επιχειρεί να απλοποιήσει δραστικά τη γκάμα της, μειώνοντας τις πλατφόρμες από 13 σε 7 έως το οικονομικό έτος 2035, αλλά και να περιορίσει την πολυπλοκότητα των εξαρτημάτων κατά 70%, κάτι που περιορίζει τα περιθώρια για πιο εξειδικευμένες εκδόσεις, όπως μια άμεση σύνδεση με το GT-R. Άλλωστε, το GT-R είχε ήδη αποσπαστεί από τη «γραμμή αίματος» του Skyline από την εποχή του Nissan GT-R R35.
Παραμένει άγνωστο σε ποιες αγορές θα διατεθεί το νέο Skyline, με την Ευρώπη να φαντάζει αμφίβολη επιλογή, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε το μοντέλο σε άλλες αγορές με διαφορετικό σήμα, πιθανώς ως Infiniti.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Nissan ετοιμάζει την επιστροφή δύο θρύλων, με διαφορετική προσέγγιση αλλά κοινό στόχο, να επαναφέρει το συναίσθημα και τον ενθουσιασμό στο προσκήνιο της αυτοκίνησης.
