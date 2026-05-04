Δείτε αστυνομικό με σχοινί από ελικόπτερο να αρπάζει κροκόδειλο που είχε κατασπαράξει επιχειρηματία στη Νότια Αφρική
Στο εσωτερικό του κροκόδειλου εντοπίστηκαν ζευγάρια παπουτσιών!
Η εξαφάνιση ενός άνδρα στη Νότια Αφρική στάθηκε η αφετηρία προκειμένου οι Αρχές να στήσουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση, η οποία κατέληξε στην αρπαγή ενός κροκόδειλου από ποταμό της επαρχίας Μπουμαλάνγκα. Το μεγαλόσωμο ερπετό όπως ανέφεραν οι Αρχές εικάζεται ότι κατασπάραξε τον αγνοούμενο επιχειρηματία.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον ποταμό Κομάτι, μια περιοχή γνωστή για την παρουσία επικίνδυνων ερπετών.
Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο για να προσεγγίσει το σημείο. Αν και ο κροκόδειλος είχε ήδη θανατωθεί, το σημείο παρέμενε δύσβατο και απρόβλεπτο. Τελικά όπως φαίνεται από το βίντεο κατάφερε να δέσει τον κροκόδειλο στο σχοινί και να τον πάρει μαζί του.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, η μειωμένη κινητικότητα και η εμφανώς διογκωμένη κοιλιά ενίσχυσαν τις υποψίες ότι είχε καταναλώσει πρόσφατα μεγάλο θήραμα. Μετά την ανάσυρσή του, ο κροκόδειλος μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό του σύστημα.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα λείψανα ενδέχεται να ανήκουν στον αγνοούμενο άνδρα, του οποίου το όχημα είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο κοντά σε πλημμυρισμένη διάβαση. Η ταυτοποίηση, ωστόσο, αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων DNA.
Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη», ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι εξήραν τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα των συμμετεχόντων.
Δείτε βίντεο από την κινηματογραφική επιχείρηση:
Είχε επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπουςΙδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο εσωτερικό του ζώου βρέθηκαν και πολλαπλά ζευγάρια παπουτσιών, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε επιτεθεί και σε άλλους στο παρελθόν.
