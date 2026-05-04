Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: Υπερασπίζεται τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα
«Για να πέφτουν οι μάσκες» έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Χ
Επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη για όσα υποστηρίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Αλμπανέζε, η οποία την Κυριακή είχε συζήτηση με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ25, ότι «το Ισραήλ "εκμεταλλεύεται" την Ελλάδα για να προωθήσει την ηγεμονία του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η κυρία την οποία υπερασπίστηκε εδώ ο @varoufakis_gr και η οποία κατηγόρησε το @Israel για γενοκτονία στην Γάζα, υιοθετεί όλα τα Τουρκικά επιχειρήματα!».
«Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ. Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.
Σε επόμενη ανάρτησή του, δε, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φιλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».
«Ακόμη και η παρανομία του Τουρκολιβυκού Μνημονίου αφού ακυρώθηκε στην πράξη με τις συμφωνίες με τις Αμερικανικές εταιρίες νοτίως της Κρήτης τώρα θα ακυρωθεί και τυπικά με ενέργειες του ΥΠΕΞ. Πότε η Ελλάδα μας Διεθνώς δεν ήταν καλύτερα ποτέ!» προσθέτει.
Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη
Όποιος παρακολουθεί τί γράφουν και τί λένε τα ΜΜΕ στην Τουρκία, διαπιστώνουν τον εκνευρισμό ως και τον πανικό της Τουρκίας για τις συνέπειες της Συμμαχίας Ελλάδος/Κύπρου/Ισραήλ, της Στρατηγικής μας Σχέσης με τις ΗΠΑ που δυνάμωσε εν μέσω πολέμου στο Ιράν, του Αμυντικού Συμφώνου με την Γαλλία, την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο κλπ. Μέσα σε όλα αυτά με δέος περιγράφουν στην στρατιωτική ενισχύση της Ελλάδος κατά την επταετία @kmitsotakis πράγμα που ούτε το πίστευαν ότι θα γινόταν ποτέ, ούτε μπορούν να το χωνέψουν. Η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φιλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη και η παρανομία του Τουρκολιβυκού Μνημονίου αφού ακυρώθηκε στην πράξη με τις συμφωνίες με τις Αμερικανικές εταιρίες νοτίως της Κρήτης τώρα θα ακυρωθεί και τυπικά με ενέργειες του ΥΠΕΞ. Πότε η Ελλάδα μας Διεθνώς δεν ήταν καλύτερα ποτέ!
Η κυρία την οποία υπερασπίστηκε εδώ ο @varoufakis_gr και η οποία κατηγόρησε το @Israel @IsraelinGreece για γενοκτονία στην Γάζα, υιοθετεί όλα τα Τουρκικά επιχειρήματα! Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ. Έτσι για να… https://t.co/WBchkHmt3X— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 4, 2026
Όποιος παρακολουθεί τί γράφουν και τί λένε τα ΜΜΕ στην Τουρκία, διαπιστώνουν τον εκνευρισμό ως και τον πανικό της Τουρκίας για τις συνέπειες της Συμμαχίας Ελλάδος/Κύπρου/Ισραήλ, της Στρατηγικής μας Σχέσης με τις ΗΠΑ που δυνάμωσε εν μέσω πολέμου στο Ιράν, του Αμυντικού Συμφώνου με…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 4, 2026
