Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Αλκοόλ Ανήλικος Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη 25χρονος που φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού από τον ανήλικο

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Σε κατάσταση μέθης διαπιστώθηκε να βρίσκεται 16χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου 25χρονος, ο οποίος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού από τον 16χρονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης