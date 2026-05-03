Ο Κουλιεράκης χάρισε βαθμό χρυσάφι στη Βόλφσμπουργκ που παλεύει για την παραμονή, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας αμυντικός έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στην έδρα της Φράιμπουργκ, με το τελικό 1-1 να φέρνει τη Βόλφσμπουργκ στην 16η θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής με την 3η ομάδα της Β' κατηγορίας

Μεγάλη μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία δίνει η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Με γκολ του Έλληνα διεθνή στο 55΄ προηγήθηκε σήμερα στην έδρα της Φράιμπουργκ, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) και βρίσκεται στη ζώνη των μπαράζ.

Απομένουν δύο αγωνιστικές, η άμεση σωτηρία βρίσκεται έξι βαθμούς μακριά και μοιάζει απίθανη. Αυτό σημαίνει ότι οι «Λύκοι» θα δώσουν τον υπέρ πάντων αγώνα στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι στην τελευταία αγωνιστική (16/5) προκειμένου να διεκδικήσουν την παραμονή στα μπαράζ. Μεσολαβεί ο εντός έδρας αγώνας με την εστεμμένη πρωταθλήτρια, Μπάγερν.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3 (44', 57' Γκορέτσκα, 90'+ Ραμάι-22', 76' Ζιβζιβάντζε, 31' Ντίκσι)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2 (48' Ουζούν-51' Γκρόνμπακ, 59' Βιέιρα)

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 1-3 (64' Σμιτ-24', 45' Καντέ, 69' Γιάκιτς)

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 2-2 (73' Ρότε, 88' Μπούρκου-33' Μπούλτερ, 61' Ελ Μάλα)

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (8', 49' Κράμαριτς, 23' Τουρέ-20' Φούρλιχ, 64' Ντεμίροβιτς, 90' Τόμας)

Λεβερκούζεν-Λειψία 4-1 (25΄,76΄,89΄ Σικ, 45΄ Τέγια - 80΄ Μπαουμγκάρτνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς 1-2 (87' Κισέι-6' Τίετζ, 40' Μουένε)

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0 (90' Ταμπάκοβιτς)

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 1-1  (75' Λίνχαρτ - 59' Κουλιεράκης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 83 
Ντόρτμουντ 67
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 58
Χοφενχάιμ 58
Λεβερκούζεν 58
Φράιμπουργκ 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Άουγκσμπουργκ 40
Μάιντς 37
Γκλάντμπαχ 35
Αμβούργο 34
Ουνιόν Βερολίνου 33
Βέρντερ Βρέμης 32
Κολωνία 32
Βόλφσμπουργκ 26
Ζανκτ Πάουλι 26
Χαϊντενχάιμ 23
