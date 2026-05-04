Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
ΕΛΛΑΔΑ
Zeus + Dione Γιάννης Κολοτούρας

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η αδελφή του με ανάρτησή της στο Instagram - Η απώλειά του  προκάλεσε βαθιά θλίψη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και στον κόσμο της μόδας

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ηλικία μόλις 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο και στον κόσμο της μόδας.

Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (2/5) μετά μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο 48χρονος είχε πάρει μέρος στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας και μετά εμφάνισε έντονο βήχα. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Είχε παντρευτεί με τη Ναταλία Κατηφόρη, ωστόσο είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ μαζί απέκτησαν ένα παιδί.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ένα Instagram story, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione


«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα σε ανάρτηση που δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής (3/5), η αδελφή του Γιάννη Κολοτούρα καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια, να προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη δωρεά.

Κλείσιμο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης