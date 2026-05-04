Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
Τον θάνατό του ανακοίνωσε η αδελφή του με ανάρτησή της στο Instagram - Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά θλίψη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και στον κόσμο της μόδας
Σε ηλικία μόλις 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο και στον κόσμο της μόδας.
Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (2/5) μετά μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Ο 48χρονος είχε πάρει μέρος στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας και μετά εμφάνισε έντονο βήχα. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Είχε παντρευτεί με τη Ναταλία Κατηφόρη, ωστόσο είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ μαζί απέκτησαν ένα παιδί.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ένα Instagram story, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.
«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα σε ανάρτηση που δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής (3/5), η αδελφή του Γιάννη Κολοτούρα καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια, να προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη δωρεά.
Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (2/5) μετά μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Ο 48χρονος είχε πάρει μέρος στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας και μετά εμφάνισε έντονο βήχα. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Είχε παντρευτεί με τη Ναταλία Κατηφόρη, ωστόσο είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ μαζί απέκτησαν ένα παιδί.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ένα Instagram story, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.
«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα σε ανάρτηση που δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής (3/5), η αδελφή του Γιάννη Κολοτούρα καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια, να προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη δωρεά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα