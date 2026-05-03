Απορρίπτει ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ
Η Τεχεράνη στην τελευταία πρότασή της εμφανιζόταν διαλλακτική και για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για το πυρηνικό της πρόγραμμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του την Κυριακή στο ισραηλινό Κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση του Ιράν είναι απαράδεκτη και για το λόγο αυτό την απορρίπτει.
«Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή από εμένα. Τη μελέτησα, τα μελέτησα όλσα - δεν είναι αποδεκτή», είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία στον δημοσιογράφο Νέιθαν Γκούτμαν.
Ήδη από χθες ο Τραμπ είχε δείξει ότι δεν θα κάνει εύκολα αποδεκτές τις προτάσεις της Τεχεράνης.
«Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν», είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί.
Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση των 14 σημείων, που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή (δηλαδή του Πακιστάν) και ότι η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα» δηλώνει εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η ιρανική πρόταση απαντά σε σχέδιο εννέα σημείων της Ουάσινγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό (και όχι στο «πάγωμα») των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχειρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου και όχι η παράταση μιας προσωρινής ανακωχής.
«Είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής περιόδου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν για μένα και τον Μπίμπι - με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες», είπε.
Trump also pushed once again for a pardon to Netanyahu. “Tell your president to pardon Bibi. He’s a wartime prime minister. They wouldn’t have Israel if it wasn’t for me and Bibi in that order. You want to have a PM that can focus on the war not focus on nonsense.”— Nathan Guttman (@nathanguttman) May 3, 2026
Ξανά ζητά να δοθεί χάρη στον ΝετανιάχουΕπιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε και πάλι με το θέμα της απονομής χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
