Φιλόδοξη πρόταση $56 δισ. από την GameStop για την εξαγορά του eBay: Το σχέδιο που θέλει να αλλάζει τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου
Στόχος της Gamestop να «χτίσει» ισχυρό αντίπαλο για την Amazon - Άλμα άνω του 13% στη μετοχή της eBay μετά την ανακοίνωση
Η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών GameStop ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπέβαλε μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της eBay, προσφέροντας 125 δολάρια ανά μετοχή σε μια συμφωνία που συνδυάζει μετρητά και μετοχές, αποτιμώντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου περίπου στα 55,5 δισ. δολάρια.
Η πρόταση, η οποία κατανέμεται ισομερώς μεταξύ μετρητών και κοινών μετοχών της GameStop, αντιστοιχεί σε premium 20% σε σχέση με το κλείσιμο της eBay την Παρασκευή στα 104,07 δολάρια, καθώς και σε premium 46% σε σύγκριση με την τιμή της στις 4 Φεβρουαρίου — περίοδο κατά την οποία η GameStop ξεκίνησε να αποκτά συμμετοχή στην εταιρεία.
Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της eBay να ενισχύεται έως και 13,4% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο, φτάνοντας κοντά στα 118 δολάρια. Η GameStop, που έγινε γνωστή ως «meme stock» κατά την επενδυτική έξαρση του 2021, κατέγραψε άνοδο περίπου 4%, στα 27,6 δολάρια ανά μετοχή.
Ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, Ράιαν Κοέν, δήλωσε ότι βλέπει σημαντικές δυνατότητες μετασχηματισμού της eBay, με στόχο να εξελιχθεί σε πολύ ισχυρότερο ανταγωνιστή της Amazon. «Η eBay θα πρέπει — και θα γίνει — πολύ πιο πολύτιμη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να την εξελίξει σε εταιρεία αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η GameStop έχει ήδη αποκτήσει περίπου το 5% της eBay και έχει εξασφαλίσει επιστολή δέσμευσης χρηματοδότησης έως 20 δισ. δολαρίων από την TD Bank για τη στήριξη της συμφωνίας. Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, που ανέρχονται περίπου σε 9,4 δισ. δολάρια.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της eBay, των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων και των δύο εταιρειών. Η eBay δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.
