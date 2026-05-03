Super League: Το σενάριο που δίνει τον τίτλο στην ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική
Η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την 4η αγωνιστική των playoffs εάν κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Παναθηναϊκό και δεν υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ έκλεισε την 3η ημέρα των playoffs της Stoiximan Super League στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Η Ένωση δεν κλείδωσε τον τίτλο στη Λεωφόρο αλλά θα μπορεί να το κάνει την επόμενη Κυριακή (10/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 19:30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ.
Εάν η ΑΕΚ κερδίσει πάει στους 70 βαθμούς και θα θέλει ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για να στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια! Θα φτάσει στο +8 και θα απομένουν 2 αγώνες.
Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει 67β μετά από την 3η ημέρα και 61 έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
