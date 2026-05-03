Μεντιλίμπαρ: Έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά πληρώσαμε τα λάθη μας
Δείτε τι είπε ο Βάσκος τεχνικός μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα για το ματς αλλά και τη συνέχεια των ερυθρόλευκων στη μάψη του πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός παρά την καλή του εικόνα και τις διπλάσιες τελικές που έκανε στην έδρα του ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Δικέφαλο ούτε στο τέταρτο φετινό τους ματς (τρεις ήττες και μία ισοπαλία) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στην καλή εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και τα εύκολα λάθη που έγιναν στο Β' ημίχρονο και τα οποία κόστισαν την ήττα.
Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος εμφανίστηκε κατευθεία στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας και όχι στο flash interview, δεν ήθελε να μιλήσει για το τι μέλλει γενέσθαι από δω και πέρα στη μάχη του τίτλου στη Stoiximan Super League, τονίζοντας όμως ότι ξεκάθαρα η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις ο προπονητής των ερυθρόλευκων μίλησε για:
Που κρίθηκε το παιχνίδι; Στις χαμένες ευκαιρίες ή τα λάθη που έδωσαν τα γκολ στον ΠΑΟΚ στο Β' ημίχρονο ενώ η ομάδα του έδειχνε να πατάει καλύτερα;
«Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά που έχουμε παίξει σ' αυτό το γήπεδο, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν ότι είχαμε τον έλεγχο, ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε.
Παρόλο που και στο Β' ήμασταν η ομάδα που απειλούσε, χαρίσαμε δύο ευκαιρίες στον αντίπαλο κι όταν κάνεις τέτοια δώρα σ' έναν καλό αντίπαλο, αυτός τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε μια εμφάνιση όπως έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά πληρώσαμε τα λάθη μας»
Ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας πλέον;
«Θα μιλήσουμε για το σημερινό ματς. ¨ότι παίξαμε για να κερδίσουμε αλλά το χαρίσαμε με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πετύχει γκολ. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω, αυτή τη στιγμή γίνεται ο άλλος αγώνας και είναι προφανές ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι»
Ο Ολυμπιακός διεκδικεί πάντα τον τίτλο, αλλά υπάρχουν και τα άλλα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι στο μυαλό του ότι είναι κακό για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει τη 2η θέση αυτήν τη στιγμή;
«Ας περάσει το σημερινό βράδυ.... Δεν μπορούμε να σκεφτούμε που θα καταλήξουμε. Ισοβαθμούμε με τον ΠΑΟΚ στην 2η θέση που την θέλει κι αυτός. Ας περάσει το σημερινό βράδυ και θα δούμε»
Έχετε παίξει τέσσερις φορές με τον ΠΑΟΚ και δεν έχετε κερδίσει. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που ίσως δεν... κολλάει στις μεταξύ σας αναμετρήσεις;
«Είναι αλήθεια αυτό, όμως κάθε ματς διαφορετική ιστορία κι ας πρόκειται για τον ίδιο αντίπαλο. Στο παιχνίδι Κυπέλλου πραγματικά ο ΠΑΟΚ μας κέδισε εύκολα, στο προηγούμεο ματς εδώ στην Τούμπα για 60 λεπτά ήμασταν καλύτεροι και μετά ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε, ενώ σήμερα ήταν κάτι διαφορετικό»
