Διπλό παραμονής για την Τότεναμ, 2-1 την Άστον Βίλα, πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ 3-2 τη Λίβερπουλ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μπόρνμουθ 3-0 την Κρίσταλ Πάλας, η Γκλάντμπαχ 1-0 τη Ντόρτμουντ, η Σασουόλο 2-0 τη Μίλαν και η Μπέτις 3-0 την Οβιέδο
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το παραδοσιακό ντέρμπι με την Λίβερπουλ, επικρατώντας 3-2 στο «Θέατρο των ονείρων», εξασφαλίζοντας την υπόθεση Champions League για τη σεζόν 2026-27.
Διπλό παραμονής πήρε η Τότεναμ, 2-1 στην έδρα της Άστον Βίλα και ξεπέρασε την Γουέστ Χαμ εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Η Μπόρνμουθ σκαρφάλωσε στην 6η θέση της Premier League με τη νίκη της κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας με 3-0και πλέον είναι σε θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ γνώρισε την ήττα από την Γκλάντμπαχ με 1-0, ενώ η Μάιντς πήρε διπλό στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι με 2-1.
Στη La Liga η Μπέτις έκανε σημαντικό βήμα για τις ευρωπαϊκές θέσεις, 3-0 την Οβιέδο, ενώ η Ράγιο πήρε τη νίκη 2-0 στην έδρα της Χετάφε και εξασφάλισε την παραμονή της.
Στη Serie A η Σασουόλο επικράτησε 2-0 της αποκαρδιωτικής Μίλαν, ενώ η Γιουβέντους αυτοκτόνησε, 1-1 στην έδρα της με την Βερόνα.
Premier League (35η αγωνιστική)
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9', 45+4' Γιόκερες, 40' Σάκα)
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο-47' Σομποσλάι, 56' Γκάκπο)
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (Μπουεντία - Γκάλαχερ, Ριτσάρλισον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 64
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58 -34αγ.
Μπόρνμουθ 52
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50
Τσέλσι 48 -34αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47 -34αγ.
Σάντερλαντ 47
Νιούκαστλ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Λιντς 43
Νότιγχαμ Φόρεστ 39 -34αγ.
Τότεναμ 37
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
Bundesliga (32η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3 (44', 57' Γκορέτσκα, 90'+ Ραμάι-22', 76' Ζιβζιβάντζε, 31' Ντίκσι)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2 (48' Ουζούν-51' Γκρόνμπακ, 59' Βιέιρα)
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 1-3 (64' Σμιτ-24', 45' Καντέ, 69' Γιάκιτς)
Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 2-2 (73' Ρότε, 88' Μπούρκου-33' Μπούλτερ, 61' Ελ Μάλα)
Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (8', 49' Κράμαριτς, 23' Τουρέ-20' Φούρλιχ, 64' Ντεμίροβιτς, 90' Τόμας)
Λεβερκούζεν-Λειψία 4-1 (25΄,76΄,89΄ Σικ, 45΄ Τέγια - 80΄ Μπαουμγκάρτνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς 1-2 (87' Κισέι-6' Τίετζ, 40' Μουένε)
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0 (90' Ταμπάκοβιτς)
Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 1-1 (75' Λίνχαρτ - 59' Κουλιεράκης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 83 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 67 --Champions League--
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 58
Χοφενχάιμ 58
Λεβερκούζεν 58
Φράιμπουργκ 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Άουγκσμπουργκ 40
Μάιντς 37
Γκλάντμπαχ 35
Αμβούργο 34
Ουνιόν Βερολίνου 33
Βέρντερ Βρέμης 32
Κολωνία 32
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 26
Χαϊντενχάιμ 23
La Liga (34η αγωνιστική)
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3-1 (14' Αλβαρες, 30' Ασπας, 85' Ιγκλέσιας-82' Σίλβα)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (38' Καμέγιο, 73' Ντεκά)
Μπέτις-Οβιέδο 3-0 (22', 58' Ερνάντεθ, 45' Εζαλζουλί)
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (55΄,66΄ Βινίσιους)
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League- *
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Αλαβές 36
Σεβίλλη 34 *
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
* Από ένα ματς λιγότερο
Serie A (35η αγωνιστική)
Πίζα-Λέτσε 1-2 (56΄ Λερίς - 52΄ Μπαντά, 65΄ Σαντίρα)
Ουντινέζε-Τορίνο 2-0 (45'+ Εχιζίμπουε, 51' Κρίστενσεν)
Κόμο-Νάπολι 0-0
Αταλάντα-Τζένοα 0-0
Μπολόνια-Κάλιαρι 0-0
Σασουόλο-Μίλαν 2-0 (5' Μπεράρντι, 47' Λοριέντε)
Γιουβέντους-Βερόνα 1-1 (62' Βλάχοβιτς - 34' Μπόουϊ)
Ίντερ-Πάρμα 2-0 (45+1΄ Τιράμ, 80΄ Μχιταριάν)
Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5
Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Ίντερ 82 --Champions League--
Νάπολι 70
Μίλαν 67
Γιουβέντους 65
Κόμο 62
Ρόμα 61 -34αγ.
Αταλάντα 55
Μπολόνια 49
Σασουόλο 49
Λάτσιο 48 -34αγ.
Ουντινέζε 47
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 40
Φιορεντίνα 37 -34αγ.
Κάλιαρι 37
Λέτσε 32
Κρεμονέζε 28 -34αγ.
Βερόνα 20 --Υποβιβάστηκε--
Πίζα 18 --Υποβιβάστηκε--
