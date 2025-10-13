Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Εξομολογήσεις Λαπόρτα: Η σχέση του με τον Μέσι, ο «Μονομάχος» Φλικ και το μυστικό της προεδρίας στην Μπαρτσελόνα
Εξομολογήσεις Λαπόρτα: Η σχέση του με τον Μέσι, ο «Μονομάχος» Φλικ και το μυστικό της προεδρίας στην Μπαρτσελόνα
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μιλά για την ευθύνη της προεδρίας, την σχέση του με τον Μέσι ενώ αποθεώνει τον Χάνσι Φλικ ως απαιτητικό αλλά ευαίσθητο «Μονομάχο»
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα ήταν ο κεντρικός καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής 'Bestial' στο καταλανικό κανάλι 3Cat, όπου μίλησε ανοιχτά για τη φιλοσοφία του ως πρόεδρος, τα προσωπικά του ελαττώματα, τον προπονητή Χάνσι Φλικ και φυσικά, την πολυτάραχη σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι.
Ο Λαπόρτα τόνισε ότι η προεδρία απαιτεί ακεραιότητα και ειλικρίνεια. «Ένας πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι υπεύθυνος, πρέπει να λέει την αλήθεια γιατί η Μπάρτσα έχει μόνο μία λέξη», είπε. «Δεν μπορείς να πιστεύεις κανέναν, αλλά πρέπει να σε πιστεύουν. Και γι' αυτό πρέπει να τηρείς όσα λες».
Όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, ο Λαπόρτα αναγνώρισε τα ελαττώματά του: «Πρέπει να προσέχω τις εξάρσεις μου γιατί είμαι παθιασμένος. Όταν θυμώνω, είμαι σαν ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Εκρήγνυμαι, αλλά μου κρατάει πολύ λίγο, δεν είμαι μνησίκακος».
«Ο Χάνσι Φλικ είναι ο Μονομάχος, μοιάζει με τον Ράσελ Κρόου»
Ο πρόεδρος περιέγραψε τον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ, με έναν κινηματογραφικό παραλληλισμό.
«Ο Φλικ είναι ο Gladiator, μοιάζει με τον Ράσελ Κρόου. Είναι μια αποκάλυψη, ένας σπουδαίος προπονητής. Είναι πολύ προσιτός, έχει καλά αισθήματα. Είναι πολύ Γερμανός, αλλά έχει ευαισθησία. Είναι πολύ απαιτητικός, δεν μπορείς να του αλλάξεις τα σχέδια γιατί είναι πολύ γερμανικός. Αλλά ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευαισθησία. Νιώθω πολύ άνετα και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα.
Η πολύπλοκη σχέση με τον Μέσι
Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορούσε τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάστηκαν σκληρά το 2021.
«Είχαμε πολύ καλή σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν δεν ανανεώσαμε το συμβόλαιο, χάλασε λίγο. Και μετά, λίγο πολύ, την ανακτήσαμε», ομολόγησε ο Λαπόρτα.
Ο πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο σύλλογος θα μπορέσει να αποδώσει τις οφειλόμενες τιμές στον Αργεντινό σούπερ σταρ. «Ελπίζουμε να του κάνουμε τον μεγάλο φόρο τιμής που του αξίζει», σημείωσε.
Η σχέση των δύο είχε διαταραχθεί το καλοκαίρι του 2021, όταν ο Λαπόρτα, αφού είχε υποσχεθεί την ανανέωση του συμβολαίου του Μέσι, τελικά «έκανε πίσω» για οικονομικούς λόγους, οδηγώντας στα δάκρυα του Αργεντινού στη συνέντευξη Τύπου αποχαιρετισμού πριν υπογράψει στην PSG.
Τέλος, απαντώντας σε μια ερώτηση για τη «θρησκεία» του, ο Λαπόρτα ήταν σαφής: «Στον παράδεισο, η Μπάρτσα βάζει γκολ στη Ρεάλ κάθε πέντε λεπτά». Ερωτηθείς αν ο Θεός είναι ο Κρόιφ ή ο Μέσι, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ο Γιόχαν Κρόιφ».
La vida al @fcbarcelona és bestial, per això a vegades s’ha de connectar amb l'essència d’un mateix i tocar de peus a terra.#Bestial3Cat— 3Cat (@som3cat) October 12, 2025
▶️ https://t.co/qTmv6jXoFw pic.twitter.com/LaH7G7HRHW
🚨 Barça president Laporta: “With Leo Messi, we had a great relationship that got strained when we couldn’t renew his contract… but it’s improving again”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2025
“We hope he can receive the great tribute he truly deserves”. pic.twitter.com/PqJ0ggImb9
