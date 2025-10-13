Εξομολογήσεις Λαπόρτα: Η σχέση του με τον Μέσι, ο «Μονομάχος» Φλικ και το μυστικό της προεδρίας στην Μπαρτσελόνα
SPORTS
Ζοάν Λαπόρτα Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι

Εξομολογήσεις Λαπόρτα: Η σχέση του με τον Μέσι, ο «Μονομάχος» Φλικ και το μυστικό της προεδρίας στην Μπαρτσελόνα

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μιλά για την ευθύνη της προεδρίας, την σχέση του με τον Μέσι ενώ αποθεώνει τον Χάνσι Φλικ ως απαιτητικό αλλά ευαίσθητο «Μονομάχο»

Εξομολογήσεις Λαπόρτα: Η σχέση του με τον Μέσι, ο «Μονομάχος» Φλικ και το μυστικό της προεδρίας στην Μπαρτσελόνα
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα ήταν ο κεντρικός καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής 'Bestial' στο καταλανικό κανάλι 3Cat, όπου μίλησε ανοιχτά για τη φιλοσοφία του ως πρόεδρος, τα προσωπικά του ελαττώματα, τον προπονητή Χάνσι Φλικ και φυσικά, την πολυτάραχη σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Λαπόρτα τόνισε ότι η προεδρία απαιτεί ακεραιότητα και ειλικρίνεια. «Ένας πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι υπεύθυνος, πρέπει να λέει την αλήθεια γιατί η Μπάρτσα έχει μόνο μία λέξη», είπε. «Δεν μπορείς να πιστεύεις κανέναν, αλλά πρέπει να σε πιστεύουν. Και γι' αυτό πρέπει να τηρείς όσα λες».

Όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, ο Λαπόρτα αναγνώρισε τα ελαττώματά του: «Πρέπει να προσέχω τις εξάρσεις μου γιατί είμαι παθιασμένος. Όταν θυμώνω, είμαι σαν ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Εκρήγνυμαι, αλλά μου κρατάει πολύ λίγο, δεν είμαι μνησίκακος».


«Ο Χάνσι Φλικ είναι ο Μονομάχος, μοιάζει με τον Ράσελ Κρόου»

Ο πρόεδρος περιέγραψε τον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ, με έναν κινηματογραφικό παραλληλισμό.

«Ο Φλικ είναι ο Gladiator, μοιάζει με τον Ράσελ Κρόου. Είναι μια αποκάλυψη, ένας σπουδαίος προπονητής. Είναι πολύ προσιτός, έχει καλά αισθήματα. Είναι πολύ Γερμανός, αλλά έχει ευαισθησία. Είναι πολύ απαιτητικός, δεν μπορείς να του αλλάξεις τα σχέδια γιατί είναι πολύ γερμανικός. Αλλά ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευαισθησία. Νιώθω πολύ άνετα και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα.

Η πολύπλοκη σχέση με τον Μέσι

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορούσε τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάστηκαν σκληρά το 2021.

Κλείσιμο
«Είχαμε πολύ καλή σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν δεν ανανεώσαμε το συμβόλαιο, χάλασε λίγο. Και μετά, λίγο πολύ, την ανακτήσαμε», ομολόγησε ο Λαπόρτα.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο σύλλογος θα μπορέσει να αποδώσει τις οφειλόμενες τιμές στον Αργεντινό σούπερ σταρ. «Ελπίζουμε να του κάνουμε τον μεγάλο φόρο τιμής που του αξίζει», σημείωσε.

Η σχέση των δύο είχε διαταραχθεί το καλοκαίρι του 2021, όταν ο Λαπόρτα, αφού είχε υποσχεθεί την ανανέωση του συμβολαίου του Μέσι, τελικά «έκανε πίσω» για οικονομικούς λόγους, οδηγώντας στα δάκρυα του Αργεντινού στη συνέντευξη Τύπου αποχαιρετισμού πριν υπογράψει στην PSG.

Τέλος, απαντώντας σε μια ερώτηση για τη «θρησκεία» του, ο Λαπόρτα ήταν σαφής: «Στον παράδεισο, η Μπάρτσα βάζει γκολ στη Ρεάλ κάθε πέντε λεπτά». Ερωτηθείς αν ο Θεός είναι ο Κρόιφ ή ο Μέσι, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ο Γιόχαν Κρόιφ».


Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο

Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης